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Уцененный товар Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 706595
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние, 706595

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Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
прованс
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
51
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
4 982 руб.  16 605 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706595
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние
4 982 руб. -70%
16 605 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
Высота, см
166
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
51
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х51х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра , крепление к потолку, 2 цепочки
Причина уценки: витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
Высота, см
166
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
51
Развернуть
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра , крепление к потолку, 2 цепочки
Причина уценки: витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние - стоимость товара 4982 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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