Уцененный товар Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние, 706595
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
прованс
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
51
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%4 982 руб. 16 605 руб.
В наличии
Код товара: 706595
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 982 руб. -70%
16 605 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
Высота, см
166
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
51
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х51х31
Вес, кг.
5.5
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние
Комплектность: коробка, инструкция, люстра , крепление к потолку, 2 цепочки
Причина уценки: витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
Высота, см
166
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
51
Развернуть
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Россия
Комплектность: коробка, инструкция, люстра , крепление к потолку, 2 цепочки
Причина уценки: витринный образец, отломан один крючок для крепления декор. шарика
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Дизайнерские, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, 4 рожка, Трехрожковые
Теги товара: В спальню, Подвесные, В зал, Для кафе, В стиле Прованс, 6 рожков, Со свечами, Для веранды, Стеклянные, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге, подвесные в стиле лофт, со стеклянными плафонами
Уцененный товар Люстра Vitaluce V5347-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние - стоимость товара 4982 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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