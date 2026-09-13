Описание товара Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Renegade

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти Kingston FURY Renegade создан для геймеров и энтузиастов, которые хотят выжать максимум производительности из современных систем на платформах Intel Alder Lake, Raptor Lake и AMD Ryzen 7000. Высокая частота 7600 МГц и большой суммарный объём 32 ГБ отлично справляются с требовательными играми в высоких разрешениях, одновременной трансляцией геймплея и работой с большими проектами в монтажных программах. Для офисной работы или базового домашнего ПК такой запас скорости является избыточным, а вот для сборки мощной игровой или рабочей станции он станет идеальным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает использование самого современного поколения с повышенной эффективностью и пропускной способностью по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе UDIMM, то есть предназначены для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически не совместимы с более старыми планками DDR4, поэтому этот комплект подходит только для новых материнских плат с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная частота работы составляет впечатляющие 7600 МГц, что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в повышении минимального FPS и уменьшении просадок, особенно в CPU-зависимых сценах, а в рабочих приложениях — в ускорении операций с кэшем и отзывчивости системы при работе с огромными массивами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Скорость отклика памяти определяют тайминги, и у этой модели они обозначены как CL38. В связке с высокой частотой это обеспечивает низкую латентность и высокую реальную пропускную способность. Для простого достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. После активации этого профиля в BIOS система автоматически установит необходимые частоту, тайминги и напряжение (обычно около 1.4 В), избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с материнскими платами под сокеты LGA 1700 (Intel) и AM5 (AMD), поддерживающими стандарт DDR5. Однако возможность работы на частоте 7600 МГц зависит от возможностей конкретной платы и процессора. Рекомендуется использовать платы в сегменте Z790 или X670 и свежую версию BIOS для обеспечения стабильности на таких высоких скоростях. Устанавливать модули необходимо в слоты, рекомендованные для двухканального режима, обычно это A2 и B2.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных нагрузках, поддерживая стабильную работу на высоких частотах. Конструкция радиаторов не должна вызвать конфликтов с большинством крупных процессорных кулеров. Дизайн выполнен в агрессивном стиле FURY Renegade, который отлично впишется в тематическую игровую сборку, но подсветка RGB в данной модели отсутствует.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобретать точно такой же комплект, но стоит убедиться, что материнская плата сможет поддерживать высокие частоты при заполнении всех четырёх слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с высокой частотой 7600 МГц — она достижима не на всех материнских платах даже с поддержкой DDR5. Перед покупкой необходимо сверить список поддерживаемых платой профилей XMP (QVL). Также не пытайтесь установить эти планки в слоты DDR4 — это физически невозможно. Данный комплект является отличным выбором для тех, кто строит производительную систему с нуля и хочет получить максимум от современных игр и приложений. Если же ваша задача — простой апгрейд старого ПК или сборка бюджетной системы, имеет смысл рассмотреть более доступные варианты DDR4.