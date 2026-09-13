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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM <PC5-51200, 6400MHz, CL32> FURY Beast Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast Black

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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 1
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 2
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 3
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 4
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 5
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 6
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
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  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 2
  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 3
  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 4
  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 5
  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 6
  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-51200, 6400MHz, CL32&gt; FURY Beast Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706556
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast Black

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или производительной рабочей станции. Общий объем в 32 ГБ с запасом перекрывает потребности самых требовательных современных игр в разрешении 1440p и 4K, а также обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и даже параллельным рендерингом. Для профессиональных задач вроде монтажа видео, работы с 3D-графикой или виртуальными машинами такой объем является надежным базовым уровнем, который избавит от подтормаживаний при работе с большими проектами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который предлагает значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Это поколение памяти предназначено для новейших платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) указывает, что это стандартные планки для настольных компьютеров, которые не подойдут для ноутбуков (где используется SO-DIMM) или серверов.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект общей емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) работает на эффективной частоте 6400 МГц. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что особенно заметно в играх, где повышается минимальный FPS и общая плавность картинки, а также в приложениях, активно работающих с большими массивами данных. Для большинства пользователей связка из 32 ГБ и частоты 6400 МГц представляет собой отличный баланс, обеспечивающий высокую производительность сейчас и хороший запас на ближайшие годы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает с таймингами CL32, что означает низкую задержку при доступе к данным, что в паре с высокой частотой дает отличный результат. Для стабильной работы на заявленных частотах используется стандартное для DDR5 напряжение. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона и получить стабильную работу на 6400 МГц без необходимости ручной и сложной настройки таймингов и напряжений.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5, для процессоров Intel LGA1700 (12-го, 13-го, 14-го поколений) и AMD AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоту 6400 МГц (или близкую к ней) в спецификациях для используемого процессора, так как поддерживаемый максимум может различаться. Для активации профиля XMP и выхода на номинальную частоту может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного алюминия, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти, обеспечивая стабильность при длительных нагрузках и разгоне. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными башенными или жидкостными системами охлаждения процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где важен, в первую очередь, чистый дизайн и эффективность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, прошедших совместное тестирование на совместимость. Это гарантирует корректную работу в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, напрямую повышая производительность системы. Для активации этого режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это полная несовместимость со слотами DDR4 или DDR3, физически установить эти планки в старую плату невозможно. Даже на совместимой платформе DDR5 для работы на заявленной частоте 6400 МГц требуется материнская плата среднего или высокого класса, так как базовые модели могут поддерживать более низкие частоты. Перед покупкой убедитесь, что выбранная вами сборка нуждается именно в 32 ГБ высокоскоростной памяти DDR5 - для офисных задач или базового мультимедийного ПК можно рассмотреть более доступные варианты меньшего объема и частоты.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или производительной рабочей станции. Общий объем в 32 ГБ с запасом перекрывает потребности самых требовательных современных игр в разрешении 1440p и 4K, а также обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и даже параллельным рендерингом. Для профессиональных задач вроде монтажа видео, работы с 3D-графикой или виртуальными машинами такой объем является надежным базовым уровнем, который избавит от подтормаживаний при работе с большими проектами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который предлагает значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Это поколение памяти предназначено для новейших платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) указывает, что это стандартные планки для настольных компьютеров, которые не подойдут для ноутбуков (где используется SO-DIMM) или серверов.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект общей емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) работает на эффективной частоте 6400 МГц. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что особенно заметно в играх, где повышается минимальный FPS и общая плавность картинки, а также в приложениях, активно работающих с большими массивами данных. Для большинства пользователей связка из 32 ГБ и частоты 6400 МГц представляет собой отличный баланс, обеспечивающий высокую производительность сейчас и хороший запас на ближайшие годы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает с таймингами CL32, что означает низкую задержку при доступе к данным, что в паре с высокой частотой дает отличный результат. Для стабильной работы на заявленных частотах используется стандартное для DDR5 напряжение. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона и получить стабильную работу на 6400 МГц без необходимости ручной и сложной настройки таймингов и напряжений.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5, для процессоров Intel LGA1700 (12-го, 13-го, 14-го поколений) и AMD AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоту 6400 МГц (или близкую к ней) в спецификациях для используемого процессора, так как поддерживаемый максимум может различаться. Для активации профиля XMP и выхода на номинальную частоту может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из черного алюминия, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти, обеспечивая стабильность при длительных нагрузках и разгоне. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными башенными или жидкостными системами охлаждения процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где важен, в первую очередь, чистый дизайн и эффективность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, прошедших совместное тестирование на совместимость. Это гарантирует корректную работу в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, напрямую повышая производительность системы. Для активации этого режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это полная несовместимость со слотами DDR4 или DDR3, физически установить эти планки в старую плату невозможно. Даже на совместимой платформе DDR5 для работы на заявленной частоте 6400 МГц требуется материнская плата среднего или высокого класса, так как базовые модели могут поддерживать более низкие частоты. Перед покупкой убедитесь, что выбранная вами сборка нуждается именно в 32 ГБ высокоскоростной памяти DDR5 - для офисных задач или базового мультимедийного ПК можно рассмотреть более доступные варианты меньшего объема и частоты.

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