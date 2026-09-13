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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM <PC5-48000, 6000MHz, CL36> FURY Beast White EXPO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast White EXPO

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Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast White EXPO - фото 1
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast White EXPO - фото 2
Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast White EXPO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast White EXPO - фото 1
  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast White EXPO - фото 2
  • Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM &lt;PC5-48000, 6000MHz, CL36&gt; FURY Beast White EXPO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706554
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast White EXPO

Для кого и под какие задачи

Комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast White на 32 ГБ идеально подходит для сборки современных игровых ПК и производительных рабочих станций на платформах AMD. Он рассчитан на пользователей, которые хотят получить оптимальный баланс между высоким объёмом для многозадачности и достаточной скоростью для плавного геймплея в требовательных проектах или работы в профессиональных приложениях для монтажа и 3D-моделирования. Этот набор памяти с лёгкостью закроет потребности в ресурсах при запуске современных игр, редактировании фото и видео, а также при работе с большим количеством вкладок в браузере и фоновых программ одновременно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение с повышенной пропускной способностью и эффективностью по сравнению с предыдущим DDR4. Поколение DDR5 кардинально важно для совместимости, так как модули имеют другой ключ и работают только в соответствующих слотах на материнских платах с поддержкой DDR5. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, они не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ - оптимальный объём для любых актуальных задач. Частота памяти составляет 6000 МГц, что является одним из рекомендуемых значений для процессоров AMD Ryzen серии 7000, обеспечивая отличную пропускную способность. В играх это означает уменьшение задержек и более стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку крупных файлов, делая систему заметно отзывчивее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что в сочетании с высокой частотой 6000 МГц обеспечивает сбалансированную и низкую задержку для операций. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует повышенной энергоэффективности. Ключевая особенность этого комплекта - поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет одним кликом в BIOS материнской платы выставить все заявленные параметры (6000 МГц, CL36) без сложных ручных настроек, гарантируя стабильную работу на штатной частоте.

Совместимость с платформой

Память Kingston FURY Beast White EXPO разработана и протестирована для совместимости с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и соответствующих материнских плат с чипсетами X670, B650 и другими, поддерживающими стандарт DDR5 и технологию EXPO. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не совместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется устанавливать модули в слоты, рекомендуемые руководством к плате, и использовать актуальную версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными радиаторами белого цвета из алюминиевого сплава, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их конструкция имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модификации отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных монохромных или белых сборок, где важен чистый эстетический вид без лишних световых эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация предназначена для работы в двухканальном режиме при установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием), что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и даёт существенный прирост производительности. Для будущего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект и установить его в оставшиеся слоты, хотя смешивание с другими наборами памяти может потребовать ручной настройки параметров.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - совместимость исключительно с материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR5 и профиль EXPO, платы под процессоры Intel или старые платформы AMD с этим комплектом работать не будут. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима соответствующая плата и свежая прошивка BIOS. Этот комплект является оптимальным решением для пользователей, собирающих производительную систему на базе AMD Ryzen 7000, ценящих баланс скорости, объёма и стабильности. Тем, кто собирает ПК на Intel или нуждается в максимально возможном объёме либо RGB-подсветке, стоит рассмотреть другие варианты памяти.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston 32Gb DDR5 (2x16Gb) UDIMM FURY Beast White EXPO




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast White на 32 ГБ идеально подходит для сборки современных игровых ПК и производительных рабочих станций на платформах AMD. Он рассчитан на пользователей, которые хотят получить оптимальный баланс между высоким объёмом для многозадачности и достаточной скоростью для плавного геймплея в требовательных проектах или работы в профессиональных приложениях для монтажа и 3D-моделирования. Этот набор памяти с лёгкостью закроет потребности в ресурсах при запуске современных игр, редактировании фото и видео, а также при работе с большим количеством вкладок в браузере и фоновых программ одновременно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение с повышенной пропускной способностью и эффективностью по сравнению с предыдущим DDR4. Поколение DDR5 кардинально важно для совместимости, так как модули имеют другой ключ и работают только в соответствующих слотах на материнских платах с поддержкой DDR5. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планки для настольных компьютеров, они не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ - оптимальный объём для любых актуальных задач. Частота памяти составляет 6000 МГц, что является одним из рекомендуемых значений для процессоров AMD Ryzen серии 7000, обеспечивая отличную пропускную способность. В играх это означает уменьшение задержек и более стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку крупных файлов, делая систему заметно отзывчивее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что в сочетании с высокой частотой 6000 МГц обеспечивает сбалансированную и низкую задержку для операций. Рабочее напряжение для DDR5, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует повышенной энергоэффективности. Ключевая особенность этого комплекта - поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет одним кликом в BIOS материнской платы выставить все заявленные параметры (6000 МГц, CL36) без сложных ручных настроек, гарантируя стабильную работу на штатной частоте.

Совместимость с платформой

Память Kingston FURY Beast White EXPO разработана и протестирована для совместимости с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и соответствующих материнских плат с чипсетами X670, B650 и другими, поддерживающими стандарт DDR5 и технологию EXPO. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не совместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется устанавливать модули в слоты, рекомендуемые руководством к плате, и использовать актуальную версию BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными радиаторами белого цвета из алюминиевого сплава, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их конструкция имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модификации отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных монохромных или белых сборок, где важен чистый эстетический вид без лишних световых эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация предназначена для работы в двухканальном режиме при установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием), что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и даёт существенный прирост производительности. Для будущего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект и установить его в оставшиеся слоты, хотя смешивание с другими наборами памяти может потребовать ручной настройки параметров.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - совместимость исключительно с материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR5 и профиль EXPO, платы под процессоры Intel или старые платформы AMD с этим комплектом работать не будут. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима соответствующая плата и свежая прошивка BIOS. Этот комплект является оптимальным решением для пользователей, собирающих производительную систему на базе AMD Ryzen 7000, ценящих баланс скорости, объёма и стабильности. Тем, кто собирает ПК на Intel или нуждается в максимально возможном объёме либо RGB-подсветке, стоит рассмотреть другие варианты памяти.

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