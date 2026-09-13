Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC 12GB - видеокарта высокого уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, где нужен серьёзный запас производительности в QHD и комфортный гейминг в 4K с разумными настройками. Серия GamingPro OC сочетает трёхвентиляторное охлаждение, ARGB-подсветку и усиленную конструкцию, рассчитанную на длительные нагрузки.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 GamingPro OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и хотят увидеть высокий FPS с качественной графикой, а также рассматривают 4K-монитор или телевизор как перспективу. Карта также интересна создателям контента и тем, кто работает с рендером, монтажом и AI-инструментами на GPU: 12 ГБ GDDR7 и большая пропускная способность памяти дают комфортный запас под тяжёлые проекты.

Аппаратные возможности и память

По данным производителей и профилей GPU, RTX 5070 в этом классе оснащена 6144 CUDA-ядрами и 12 ГБ GDDR7 на 192-битной шине с эффективной скоростью 28 Гбит/с, что даёт пропускную способность около 672 ГБ/с. Версия GamingPro OC имеет повышенные частоты по сравнению с референсом и поддерживает DLSS 4 и новые RT-ядра, что помогает выжать максимум из современных игр и рабочих приложений при адекватном энергопотреблении.

Подключения и охлаждение

На карте предусмотрены три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, поэтому она подходит для высокочастотных QHD-мониторов и 4K-панелей с поддержкой VRR и HDR. Трёхслотовый кулер с вентиляторами TurboFan 4.0, тепловыми трубками и массивным радиатором рассчитан на теплопакет до 250 Вт и обеспечивает тихую работу при типичной игровой нагрузке, если корпус хорошо продувается.

Важные нюансы перед покупкой

Паспортное энергопотребление карты около 250 Вт, а производитель рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно проверить совместимость по питанию и качеству БП. Габариты около 332?127?60 мм и трёхслотовая толщина требуют внимательной примерки к корпусу: в компактных или плотно набитых системах может не хватить места, и тогда лучше заранее продумать организацию пространства и воздушного потока.