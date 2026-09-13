Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC 12GB - видеокарта высокого уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, где нужен серьёзный запас производительности в QHD и комфортный гейминг в 4K с разумными настройками. Серия GamingPro OC сочетает трёхвентиляторное охлаждение, ARGB-подсветку и усиленную конструкцию, рассчитанную на длительные нагрузки.
Для кого и под какие задачи
RTX 5070 GamingPro OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и хотят увидеть высокий FPS с качественной графикой, а также рассматривают 4K-монитор или телевизор как перспективу. Карта также интересна создателям контента и тем, кто работает с рендером, монтажом и AI-инструментами на GPU: 12 ГБ GDDR7 и большая пропускная способность памяти дают комфортный запас под тяжёлые проекты.
Аппаратные возможности и память
По данным производителей и профилей GPU, RTX 5070 в этом классе оснащена 6144 CUDA-ядрами и 12 ГБ GDDR7 на 192-битной шине с эффективной скоростью 28 Гбит/с, что даёт пропускную способность около 672 ГБ/с. Версия GamingPro OC имеет повышенные частоты по сравнению с референсом и поддерживает DLSS 4 и новые RT-ядра, что помогает выжать максимум из современных игр и рабочих приложений при адекватном энергопотреблении.
Подключения и охлаждение
На карте предусмотрены три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, поэтому она подходит для высокочастотных QHD-мониторов и 4K-панелей с поддержкой VRR и HDR. Трёхслотовый кулер с вентиляторами TurboFan 4.0, тепловыми трубками и массивным радиатором рассчитан на теплопакет до 250 Вт и обеспечивает тихую работу при типичной игровой нагрузке, если корпус хорошо продувается.
Важные нюансы перед покупкой
Паспортное энергопотребление карты около 250 Вт, а производитель рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно проверить совместимость по питанию и качеству БП. Габариты около 332?127?60 мм и трёхслотовая толщина требуют внимательной примерки к корпусу: в компактных или плотно набитых системах может не хватить места, и тогда лучше заранее продумать организацию пространства и воздушного потока.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 57 070 руб.14268 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 80 070 руб.20018 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 81 010 руб.20253 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime 12GB <90YV0M11-M0NA00>
-
В наличииЦена 87 460 руб.21865 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB PAL...
-
В наличииЦена 88 220 руб.22055 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 88 500 руб.22125 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
-
В наличииЦена 90 460 руб.22615 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 91 260 руб.22815 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 126 690 руб.31673 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
-
В наличииЦена 157 900 руб.39475 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5080 16GB PA-RTX5080 GAMINGPRO 16GB PALIT
-
В наличииЦена 869 020 руб.217255 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NV...
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC 12GB - видеокарта высокого уровня на архитектуре NVIDIA Blackwell для игровых и рабочих сборок, где нужен серьёзный запас производительности в QHD и комфортный гейминг в 4K с разумными настройками. Серия GamingPro OC сочетает трёхвентиляторное охлаждение, ARGB-подсветку и усиленную конструкцию, рассчитанную на длительные нагрузки.
Для кого и под какие задачи
RTX 5070 GamingPro OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p и хотят увидеть высокий FPS с качественной графикой, а также рассматривают 4K-монитор или телевизор как перспективу. Карта также интересна создателям контента и тем, кто работает с рендером, монтажом и AI-инструментами на GPU: 12 ГБ GDDR7 и большая пропускная способность памяти дают комфортный запас под тяжёлые проекты.
Аппаратные возможности и память
По данным производителей и профилей GPU, RTX 5070 в этом классе оснащена 6144 CUDA-ядрами и 12 ГБ GDDR7 на 192-битной шине с эффективной скоростью 28 Гбит/с, что даёт пропускную способность около 672 ГБ/с. Версия GamingPro OC имеет повышенные частоты по сравнению с референсом и поддерживает DLSS 4 и новые RT-ядра, что помогает выжать максимум из современных игр и рабочих приложений при адекватном энергопотреблении.
Подключения и охлаждение
На карте предусмотрены три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, поэтому она подходит для высокочастотных QHD-мониторов и 4K-панелей с поддержкой VRR и HDR. Трёхслотовый кулер с вентиляторами TurboFan 4.0, тепловыми трубками и массивным радиатором рассчитан на теплопакет до 250 Вт и обеспечивает тихую работу при типичной игровой нагрузке, если корпус хорошо продувается.
Важные нюансы перед покупкой
Паспортное энергопотребление карты около 250 Вт, а производитель рекомендует блок питания не менее 650 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно проверить совместимость по питанию и качеству БП. Габариты около 332?127?60 мм и трёхслотовая толщина требуют внимательной примерки к корпусу: в компактных или плотно набитых системах может не хватить места, и тогда лучше заранее продумать организацию пространства и воздушного потока.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO OC 12GB [NE75070T19K9-GB2050A] GDDR7 192bit 3xDP HDMI 3FAN RTL