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Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

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Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 6
Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 7
Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 8
Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706506
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Характеристики

Бренд
Inno3D
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х35
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL

Игровая видеокарта Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC без подсветки оснащена двумя вентиляторами и металлической пластиной для ускоренного охлаждения поверхности. 12 Гб памяти GDDR7 хватает для одновременной работы четырех мониторов и просмотра видео в формате 8K Ultra HD без торможения и зависания. Поддержка трассировки лучей делает более естественной прорисовку света и теней для реалистичности игровой графики.

Отзывы о товаре Видеокарта INNO3D RTX5070 TWIN X2 ОС 12GB GDDR7 192bit 3xDP HDMI 2FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Inno3D
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2325
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая видеокарта Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC без подсветки оснащена двумя вентиляторами и металлической пластиной для ускоренного охлаждения поверхности. 12 Гб памяти GDDR7 хватает для одновременной работы четырех мониторов и просмотра видео в формате 8K Ultra HD без торможения и зависания. Поддержка трассировки лучей делает более естественной прорисовку света и теней для реалистичности игровой графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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