Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL
Это видеокарта, которая отлично подойдет для игрового компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce, а также видеопамятью объемом 8 Гб. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: HDCP. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.6, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Для питания видеокарты используется коннектор на 8 pin.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла в идеальном состоянии, на ней даже нет повреждений, сама видеокарта на вид в прекрасном состоянии. Проверить пока что не могу, собирать компьютер буду через 4-5 месяцев. Если что-то не будет работать — изменю отзыв.
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла в идеальном состоянии, на ней даже нет повреждений, сама видеокарта на вид в прекрасном состоянии. Проверить пока что не могу, собирать компьютер буду через 4-5 месяцев. Если что-то не будет работать — изменю отзыв.