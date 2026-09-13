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Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10

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Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 1
Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 2
Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 3
Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 4
Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
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  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706497
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х8
Вес, кг.
1.12

Описание товара Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10

AFOX GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 Dual Fan - видеокарта среднего уровня для требовательного Full HD-гейминга и стабильного FPS в современных играх без акцента на трассировку лучей. Она построена на архитектуре NVIDIA Turing и использует двухвентиляторную систему охлаждения в полноразмерном ATX-исполнении.

Для кого и под какие задачи

GTX 1660 Ti подойдёт геймерам, которые проводят много времени в шутерах, MOBA и одиночных ААА-проектах в 1080p и хотят держать высокие настройки графики с запасом по частоте кадров. Карта также интересна тем, кто периодически занимается монтажом видео, потоковой передачей и обработкой фото: CUDA-ускорение помогает заметно сократить время просчёта эффектов и кодирования роликов.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у AFOX GTX 1660 Ti 1536 CUDA-ядер, базовая частота около 1500 МГц и буст до 1770 МГц, а память 6 ГБ GDDR6 работает на 12 Гбит/с через 192-битную шину. Такой набор даёт производительность на уровне или чуть выше GTX 1070 в ряде игр, обеспечивая комфортный запас для Full HD и приличную работу в некоторых сценариях QHD при аккуратных настройках.

Подключения и охлаждение

Карта оснащена DisplayPort, HDMI и DVI-D, поэтому спокойно работает и с современными мониторами, и с уже установленными более старыми дисплеями, где важна совместимость. Двухвентиляторный охладитель с тепловыми трубками рассчитан на теплопакет около 120 Вт и при нормальной вентиляции корпуса обеспечивает адекватные температуры без чрезмерного шума.

Важные нюансы перед покупкой

Как и вся серия GTX 16, эта карта не поддерживает аппаратную трассировку лучей и DLSS, поэтому в играх с упором на RT-эффекты она не сможет дать те же сценарии, что младшие RTX. Если в планах переход на QHD/4K и регулярная работа с тяжёлой графикой, стоит заранее оценить типичные проекты и рассмотреть более современные RTX-модели, чтобы не ограничивать себя архитектурой без RT и небольшим запасом по памяти.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 Dual Fan - видеокарта среднего уровня для требовательного Full HD-гейминга и стабильного FPS в современных играх без акцента на трассировку лучей. Она построена на архитектуре NVIDIA Turing и использует двухвентиляторную систему охлаждения в полноразмерном ATX-исполнении.

Для кого и под какие задачи

GTX 1660 Ti подойдёт геймерам, которые проводят много времени в шутерах, MOBA и одиночных ААА-проектах в 1080p и хотят держать высокие настройки графики с запасом по частоте кадров. Карта также интересна тем, кто периодически занимается монтажом видео, потоковой передачей и обработкой фото: CUDA-ускорение помогает заметно сократить время просчёта эффектов и кодирования роликов.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у AFOX GTX 1660 Ti 1536 CUDA-ядер, базовая частота около 1500 МГц и буст до 1770 МГц, а память 6 ГБ GDDR6 работает на 12 Гбит/с через 192-битную шину. Такой набор даёт производительность на уровне или чуть выше GTX 1070 в ряде игр, обеспечивая комфортный запас для Full HD и приличную работу в некоторых сценариях QHD при аккуратных настройках.

Подключения и охлаждение

Карта оснащена DisplayPort, HDMI и DVI-D, поэтому спокойно работает и с современными мониторами, и с уже установленными более старыми дисплеями, где важна совместимость. Двухвентиляторный охладитель с тепловыми трубками рассчитан на теплопакет около 120 Вт и при нормальной вентиляции корпуса обеспечивает адекватные температуры без чрезмерного шума.

Важные нюансы перед покупкой

Как и вся серия GTX 16, эта карта не поддерживает аппаратную трассировку лучей и DLSS, поэтому в играх с упором на RT-эффекты она не сможет дать те же сценарии, что младшие RTX. Если в планах переход на QHD/4K и регулярная работа с тяжёлой графикой, стоит заранее оценить типичные проекты и рассмотреть более современные RTX-модели, чтобы не ограничивать себя архитектурой без RT и небольшим запасом по памяти.

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Видеокарта Afox GTX1660TI 6GB GDDR6 192bit DP DVI-D HDMI 2FAN RTL 10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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