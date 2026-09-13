Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL
Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP - это компактный низкопрофильный адаптер начального уровня на базе чипа GeForce GT 1030 для офисных, домашних и мультимедийных систем.
Для кого и под какие задачи
Такая видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 подойдёт для рабочих мест с офисными приложениями, браузером, мессенджерами и воспроизведением видео вплоть до Full HD на одном-двух мониторах. В домашнем ПК её разумно рассматривать как тихий и экономичный вариант под медиаплеер, просмотр фильмов, простые онлайн-игры и лёгкие казуальные проекты, а не как основу для современных тяжёлых шутеров или AAA-гейминга.
Производительность и архитектура
Графический чип NVIDIA GeForce GT 1030 использует 384 шейдерных процессора и работает на частоте до примерно 1380 МГц в Boost, чего достаточно для базовой 3D-графики и ускорения интерфейса. Видеопамять объёмом 4 ГБ GDDR4 с 64-битной шиной и эффективной частотой около 2100 МГц даёт умеренную пропускную способность, подходящую для офисных задач и мультимедиа, но заметно ограничивающую скорость в современных ресурсозатратных играх и 3D-рендере.
Охлаждение и конструкция
Конфигурация Afox GT1030 4GB DDR4 64bit в исполнении LP Single Fan сочетает низкопрофильный радиатор и один небольшой вентилятор, ориентируясь на компактные корпуса и невысокое тепловыделение. Небольшой TDP и форм-фактор Low Profile упрощают установку в корпоративные и домашние системы малого формата, однако для стабильной работы при длительных нагрузках желательно предусмотреть хотя бы минимальный приток воздуха в корпусе.
Подключения и совместимость
Видеокарта Afox GeForce GT 1030 использует интерфейс PCI-Express 3.0 и не требует дополнительного питания, что позволяет ставить её в сборки с бюджетными блоками питания при условии их нормального состояния. Наличие разъёмов DVI и HDMI удобно при подключении как старых офисных мониторов, так и современных телевизоров или панелей до 4K/60 Гц, а поддержка двух дисплеев достаточно комфортна для многозадачной работы с документами и браузером.
Важные нюансы перед покупкой
GT 1030 с памятью GDDR4 заметно медленнее версий на GDDR5, поэтому в играх она выдаёт меньше FPS, и как полноценную игровую карту её лучше не воспринимать. Модель Afox GT 1030 4GB GDDR4 64-bit стоит рассматривать в первую очередь как тихий и экономичный вариант для офиса, интернета, фильмов и простых игр, без акцента на современные тяжёлые ААА-проекты, сложный 3D-рендер или ускорение нейросетей.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP - это компактный низкопрофильный адаптер начального уровня на базе чипа GeForce GT 1030 для офисных, домашних и мультимедийных систем.
Для кого и под какие задачи
Такая видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 подойдёт для рабочих мест с офисными приложениями, браузером, мессенджерами и воспроизведением видео вплоть до Full HD на одном-двух мониторах. В домашнем ПК её разумно рассматривать как тихий и экономичный вариант под медиаплеер, просмотр фильмов, простые онлайн-игры и лёгкие казуальные проекты, а не как основу для современных тяжёлых шутеров или AAA-гейминга.
Производительность и архитектура
Графический чип NVIDIA GeForce GT 1030 использует 384 шейдерных процессора и работает на частоте до примерно 1380 МГц в Boost, чего достаточно для базовой 3D-графики и ускорения интерфейса. Видеопамять объёмом 4 ГБ GDDR4 с 64-битной шиной и эффективной частотой около 2100 МГц даёт умеренную пропускную способность, подходящую для офисных задач и мультимедиа, но заметно ограничивающую скорость в современных ресурсозатратных играх и 3D-рендере.
Охлаждение и конструкция
Конфигурация Afox GT1030 4GB DDR4 64bit в исполнении LP Single Fan сочетает низкопрофильный радиатор и один небольшой вентилятор, ориентируясь на компактные корпуса и невысокое тепловыделение. Небольшой TDP и форм-фактор Low Profile упрощают установку в корпоративные и домашние системы малого формата, однако для стабильной работы при длительных нагрузках желательно предусмотреть хотя бы минимальный приток воздуха в корпусе.
Подключения и совместимость
Видеокарта Afox GeForce GT 1030 использует интерфейс PCI-Express 3.0 и не требует дополнительного питания, что позволяет ставить её в сборки с бюджетными блоками питания при условии их нормального состояния. Наличие разъёмов DVI и HDMI удобно при подключении как старых офисных мониторов, так и современных телевизоров или панелей до 4K/60 Гц, а поддержка двух дисплеев достаточно комфортна для многозадачной работы с документами и браузером.
Важные нюансы перед покупкой
GT 1030 с памятью GDDR4 заметно медленнее версий на GDDR5, поэтому в играх она выдаёт меньше FPS, и как полноценную игровую карту её лучше не воспринимать. Модель Afox GT 1030 4GB GDDR4 64-bit стоит рассматривать в первую очередь как тихий и экономичный вариант для офиса, интернета, фильмов и простых игр, без акцента на современные тяжёлые ААА-проекты, сложный 3D-рендер или ускорение нейросетей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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