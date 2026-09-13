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Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL

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Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 1
Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 2
Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 3
Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 1
  • Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 2
  • Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 3
  • Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706495
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Частота видеопамяти
2100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, г.
320

Описание товара Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL

Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP - это компактный низкопрофильный адаптер начального уровня на базе чипа GeForce GT 1030 для офисных, домашних и мультимедийных систем.

Для кого и под какие задачи

Такая видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 подойдёт для рабочих мест с офисными приложениями, браузером, мессенджерами и воспроизведением видео вплоть до Full HD на одном-двух мониторах. В домашнем ПК её разумно рассматривать как тихий и экономичный вариант под медиаплеер, просмотр фильмов, простые онлайн-игры и лёгкие казуальные проекты, а не как основу для современных тяжёлых шутеров или AAA-гейминга.

Производительность и архитектура

Графический чип NVIDIA GeForce GT 1030 использует 384 шейдерных процессора и работает на частоте до примерно 1380 МГц в Boost, чего достаточно для базовой 3D-графики и ускорения интерфейса. Видеопамять объёмом 4 ГБ GDDR4 с 64-битной шиной и эффективной частотой около 2100 МГц даёт умеренную пропускную способность, подходящую для офисных задач и мультимедиа, но заметно ограничивающую скорость в современных ресурсозатратных играх и 3D-рендере.

Охлаждение и конструкция

Конфигурация Afox GT1030 4GB DDR4 64bit в исполнении LP Single Fan сочетает низкопрофильный радиатор и один небольшой вентилятор, ориентируясь на компактные корпуса и невысокое тепловыделение. Небольшой TDP и форм-фактор Low Profile упрощают установку в корпоративные и домашние системы малого формата, однако для стабильной работы при длительных нагрузках желательно предусмотреть хотя бы минимальный приток воздуха в корпусе.

Подключения и совместимость

Видеокарта Afox GeForce GT 1030 использует интерфейс PCI-Express 3.0 и не требует дополнительного питания, что позволяет ставить её в сборки с бюджетными блоками питания при условии их нормального состояния. Наличие разъёмов DVI и HDMI удобно при подключении как старых офисных мониторов, так и современных телевизоров или панелей до 4K/60 Гц, а поддержка двух дисплеев достаточно комфортна для многозадачной работы с документами и браузером.

Важные нюансы перед покупкой

GT 1030 с памятью GDDR4 заметно медленнее версий на GDDR5, поэтому в играх она выдаёт меньше FPS, и как полноценную игровую карту её лучше не воспринимать. Модель Afox GT 1030 4GB GDDR4 64-bit стоит рассматривать в первую очередь как тихий и экономичный вариант для офиса, интернета, фильмов и простых игр, без акцента на современные тяжёлые ААА-проекты, сложный 3D-рендер или ускорение нейросетей.

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Частота видеопамяти
2100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 64bit DVI HDMI 1FAN LP - это компактный низкопрофильный адаптер начального уровня на базе чипа GeForce GT 1030 для офисных, домашних и мультимедийных систем.

Для кого и под какие задачи

Такая видеокарта Afox GT1030 4GB GDDR4 подойдёт для рабочих мест с офисными приложениями, браузером, мессенджерами и воспроизведением видео вплоть до Full HD на одном-двух мониторах. В домашнем ПК её разумно рассматривать как тихий и экономичный вариант под медиаплеер, просмотр фильмов, простые онлайн-игры и лёгкие казуальные проекты, а не как основу для современных тяжёлых шутеров или AAA-гейминга.

Производительность и архитектура

Графический чип NVIDIA GeForce GT 1030 использует 384 шейдерных процессора и работает на частоте до примерно 1380 МГц в Boost, чего достаточно для базовой 3D-графики и ускорения интерфейса. Видеопамять объёмом 4 ГБ GDDR4 с 64-битной шиной и эффективной частотой около 2100 МГц даёт умеренную пропускную способность, подходящую для офисных задач и мультимедиа, но заметно ограничивающую скорость в современных ресурсозатратных играх и 3D-рендере.

Охлаждение и конструкция

Конфигурация Afox GT1030 4GB DDR4 64bit в исполнении LP Single Fan сочетает низкопрофильный радиатор и один небольшой вентилятор, ориентируясь на компактные корпуса и невысокое тепловыделение. Небольшой TDP и форм-фактор Low Profile упрощают установку в корпоративные и домашние системы малого формата, однако для стабильной работы при длительных нагрузках желательно предусмотреть хотя бы минимальный приток воздуха в корпусе.

Подключения и совместимость

Видеокарта Afox GeForce GT 1030 использует интерфейс PCI-Express 3.0 и не требует дополнительного питания, что позволяет ставить её в сборки с бюджетными блоками питания при условии их нормального состояния. Наличие разъёмов DVI и HDMI удобно при подключении как старых офисных мониторов, так и современных телевизоров или панелей до 4K/60 Гц, а поддержка двух дисплеев достаточно комфортна для многозадачной работы с документами и браузером.

Важные нюансы перед покупкой

GT 1030 с памятью GDDR4 заметно медленнее версий на GDDR5, поэтому в играх она выдаёт меньше FPS, и как полноценную игровую карту её лучше не воспринимать. Модель Afox GT 1030 4GB GDDR4 64-bit стоит рассматривать в первую очередь как тихий и экономичный вариант для офиса, интернета, фильмов и простых игр, без акцента на современные тяжёлые ААА-проекты, сложный 3D-рендер или ускорение нейросетей.

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