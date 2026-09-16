Уцененный товар Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние, 706459
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (неоригинальная коробка)
Количество ламп
12
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
арт-деко
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%2 977 руб. 9 923 руб.
В наличии
Код товара: 706459
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 977 руб. -70%
9 923 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (неоригинальная коробка)
Высота, см
58
Количество ламп
12
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
арт-деко
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х41х41
Вес, кг.
5.3
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние
Характеристики:
- Материал арматуры Металл
- Форма плафона Круг
- Цвет плафонов Янтарный
- Материал плафонов Стекло
- Кол-во ламп 12
- Тип цоколя E14
- Общая мощность, Вт 480
- Площадь освещения (м2) 24
Причина уценки: витринный образец (неоригинальная коробка)
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (неоригинальная коробка)
Высота, см
58
Количество ламп
12
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
арт-деко
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
90
Развернуть
Страна производитель
Россия
Характеристики:
- Материал арматуры Металл
- Форма плафона Круг
- Цвет плафонов Янтарный
- Материал плафонов Стекло
- Кол-во ламп 12
- Тип цоколя E14
- Общая мощность, Вт 480
- Площадь освещения (м2) 24
Причина уценки: витринный образец (неоригинальная коробка)
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В спальню, В стиле Барокко, Светодиодные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4875-7/12PL, 12xE14 макс. 40Вт отличное состояние - стоимость товара 2977 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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