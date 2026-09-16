Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние, 706388
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%370 руб. 1 240 руб.
В наличии
Код товара: 706388
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
370 руб. -70%
1 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки)
Возраст
от 3 до 8 лет
Звуковые эффекты
да
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для девочек, для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х21
Вес, г.
970
Описание товара Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние
Комплектность: лошадка, миска, пульт, расческа, батарейка, провод
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной коробки)
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Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки)
Возраст
от 3 до 8 лет
Звуковые эффекты
да
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для девочек, для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Комплектность: лошадка, миска, пульт, расческа, батарейка, провод
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной коробки)
Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние – стоимость товара 370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 хорошее состояние