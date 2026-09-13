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Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0)

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Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706312
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х27х6
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0)

ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — Ваш идеальный спутник для работы и творчества! ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — это стильный и мощный ноутбук, созданный для тех, кто ценит производительность, мобильность и современные технологии. Оснащённый передовыми компонентами и функциями искусственного интеллекта, этот ноутбук идеально подходит для студентов, профессионалов и всех, кто стремится к эффективности в повседневных задачах. Высокая производительность с поддержкой AI AMD Ryzen AI 5 340 с частотой до 4.5 ГГц обеспечивает быструю работу в многозадачном режиме, будь то учёба, работа или обработка мультимедиа. Интеграция AI-функций Copilot+ повышает эффективность, предлагая интеллектуальные решения для оптимизации задач и персонализации. Яркий и комфортный дисплей 14-дюймовый WUXGA IPS-экран с антибликовым покрытием и яркостью 300 нит обеспечивает чёткое изображение и комфорт для глаз даже при длительной работе. Сертификация T?V Rheinland гарантирует снижение уровня синего света, что делает ноутбук идеальным для долгих рабочих сессий. Компактность и мобильность Стильный корпус в цвете Quiet Blue и компактные размеры делают ASUS Vivobook 14 идеальным для работы в дороге. Лёгкий вес и прочная конструкция позволяют брать ноутбук с собой куда угодно, сохраняя элегантный внешний вид. Быстрое подключение и гибкость Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают молниеносное соединение с интернетом и периферийными устройствами. Разнообразие портов, включая USB-C и HDMI, позволяет подключать внешние устройства. Улучшенный пользовательский опыт Увеличенный тачпад и эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивают удобство работы в любых условиях. ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — это сочетание стиля, мощности и инноваций, которое поможет вам выделиться и достичь большего в любой задаче!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — Ваш идеальный спутник для работы и творчества! ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — это стильный и мощный ноутбук, созданный для тех, кто ценит производительность, мобильность и современные технологии. Оснащённый передовыми компонентами и функциями искусственного интеллекта, этот ноутбук идеально подходит для студентов, профессионалов и всех, кто стремится к эффективности в повседневных задачах. Высокая производительность с поддержкой AI AMD Ryzen AI 5 340 с частотой до 4.5 ГГц обеспечивает быструю работу в многозадачном режиме, будь то учёба, работа или обработка мультимедиа. Интеграция AI-функций Copilot+ повышает эффективность, предлагая интеллектуальные решения для оптимизации задач и персонализации. Яркий и комфортный дисплей 14-дюймовый WUXGA IPS-экран с антибликовым покрытием и яркостью 300 нит обеспечивает чёткое изображение и комфорт для глаз даже при длительной работе. Сертификация T?V Rheinland гарантирует снижение уровня синего света, что делает ноутбук идеальным для долгих рабочих сессий. Компактность и мобильность Стильный корпус в цвете Quiet Blue и компактные размеры делают ASUS Vivobook 14 идеальным для работы в дороге. Лёгкий вес и прочная конструкция позволяют брать ноутбук с собой куда угодно, сохраняя элегантный внешний вид. Быстрое подключение и гибкость Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают молниеносное соединение с интернетом и периферийными устройствами. Разнообразие портов, включая USB-C и HDMI, позволяет подключать внешние устройства. Улучшенный пользовательский опыт Увеличенный тачпад и эргономичная клавиатура с подсветкой обеспечивают удобство работы в любых условиях. ASUS Vivobook 14 M1407KA-LY028 — это сочетание стиля, мощности и инноваций, которое поможет вам выделиться и достичь большего в любой задаче!
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Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook 14 M1407KA-LY028 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB15H3-M000X0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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