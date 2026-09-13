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Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0)

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Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 10
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 11
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 12
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 13
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 14
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 15
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 16
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 17
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 18
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 19
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 20
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 21
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 22
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 23
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 24
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 25
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 26
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 27
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 28
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 29
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 30
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 31
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 32
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 33
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 34
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 35
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 36
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 37
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 38
Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 10
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 11
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 12
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 13
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 14
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 15
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 16
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 17
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 18
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 19
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 20
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 21
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 22
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 23
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 24
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 25
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 26
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 27
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 28
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 29
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 30
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 31
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 32
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 33
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 34
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 35
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 36
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 37
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 38
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706300
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х25х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0)

Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
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Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.
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Ноутбук Asus VivoBook S14 S5406SA-QD202 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB15R3-M00CD0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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