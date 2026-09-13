Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0298 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CE0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0298 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CE0)
Для кого и под какие задачи
ASUS ExpertBook P5 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым важны производительность и мобильность. Благодаря процессору Intel Core Ultra и дискретной графике Arc, устройство отлично справляется с офисными приложениями, многозадачной работой и даже легким креативом. Модель особенно подойдет руководителям, менеджерам и специалистам, которые много работают с документами, презентациями и проводят онлайн-встречи.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 5 226V относится к инновационной линейке Meteor Lake, обеспечивая отличную производительность при высокой энергоэффективности. Дискретная видеокарта Intel Arc 130V добавляет графической мощности для работы с фото, легкого видеомонтажа и даже казуальных игр. Такая конфигурация уверенно справляется с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и базовыми задачами креативных профессионалов.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает превосходную детализацию и четкость текста благодаря высокой плотности пикселей. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и качественную цветопередачу, что важно при работе с документами и презентациями. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с текстом и таблицами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти отлично подходят для комфортной многозадачной работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.
Корпус, охлаждение и автономность
ExpertBook P5 выполнен в строгом деловом стиле с корпусом серого цвета, соответствующим статусу бизнес-модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с новым процессором Intel Core Ultra, обеспечивая эффективный теплоотвод при низком уровне шума. Ноутбук хорошо подходит для мобильного использования благодаря продуманной системе энергосбережения и эффективному процессору нового поколения.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth для стабильного подключения к сети и периферии. Встроенная веб-камера позволяет проводить видеоконференции, а продуманная система безопасности защищает корпоративные данные. Отсутствие предустановленной операционной системы дает возможность установить нужную версию Windows или Linux согласно корпоративным требованиям.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учесть, что она поставляется без операционной системы, что потребует её самостоятельной установки. Рекомендуется обратить внимание на конфигурацию портов и возможную необходимость переходников для подключения специфической периферии. Модель оптимально подойдет для корпоративных пользователей и профессионалов, ценящих надежность, производительность и качественный экран, но геймерам или дизайнерам лучше присмотреться к специализированным моделям с более мощной графикой.
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Для кого и под какие задачи
ASUS ExpertBook P5 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым важны производительность и мобильность. Благодаря процессору Intel Core Ultra и дискретной графике Arc, устройство отлично справляется с офисными приложениями, многозадачной работой и даже легким креативом. Модель особенно подойдет руководителям, менеджерам и специалистам, которые много работают с документами, презентациями и проводят онлайн-встречи.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 5 226V относится к инновационной линейке Meteor Lake, обеспечивая отличную производительность при высокой энергоэффективности. Дискретная видеокарта Intel Arc 130V добавляет графической мощности для работы с фото, легкого видеомонтажа и даже казуальных игр. Такая конфигурация уверенно справляется с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и базовыми задачами креативных профессионалов.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает превосходную детализацию и четкость текста благодаря высокой плотности пикселей. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и качественную цветопередачу, что важно при работе с документами и презентациями. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с текстом и таблицами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти отлично подходят для комфортной многозадачной работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.
Корпус, охлаждение и автономность
ExpertBook P5 выполнен в строгом деловом стиле с корпусом серого цвета, соответствующим статусу бизнес-модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с новым процессором Intel Core Ultra, обеспечивая эффективный теплоотвод при низком уровне шума. Ноутбук хорошо подходит для мобильного использования благодаря продуманной системе энергосбережения и эффективному процессору нового поколения.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth для стабильного подключения к сети и периферии. Встроенная веб-камера позволяет проводить видеоконференции, а продуманная система безопасности защищает корпоративные данные. Отсутствие предустановленной операционной системы дает возможность установить нужную версию Windows или Linux согласно корпоративным требованиям.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учесть, что она поставляется без операционной системы, что потребует её самостоятельной установки. Рекомендуется обратить внимание на конфигурацию портов и возможную необходимость переходников для подключения специфической периферии. Модель оптимально подойдет для корпоративных пользователей и профессионалов, ценящих надежность, производительность и качественный экран, но геймерам или дизайнерам лучше присмотреться к специализированным моделям с более мощной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0298 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0861-M00CE0)