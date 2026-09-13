Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0)
ASUS ExpertBook B5 – мощный ноутбук, который оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155U, обеспечивающим высокую скорость работы благодаря 12-ядерной системе и тактовой частоте до 1.7 ГГц, при необходимости может разгоняться до 4.8 Ггц, что позволяет избежать потери эффективности работы при выполнении ресурсоемких задач. 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 гарантируют плавное выполнение даже самых ресурсоемких задач.\n
На клавиатуре предусмотрена подсветка, что дает возможность использовать устройство при слабом освещении. Установлена веб-камера 2 Мп со шторкой, которая гарантирует защиту данных пользователя.\n
Характеристики экрана\n
Экран ноутбука имеет матрицу IPS с диагональю 14 дюймов, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которые работают с простой графикой, а также мультимедийными программами. Графика обрабатывается встроенной видеокартой Intel Graphics, которая обеспечивает качественное отображение визуального контента.\n
Особенности системы хранения данных\n
Установлен встроенный твердотельный накопитель SSD объемом 1024 ГБ в конфигурации PCI-E 4.0 x4 M.2 2280. Предусмотрена возможность апгрейда памяти.\n
Преимущества конструкции корпуса\n
Ноутбук весит всего 1.34 кг, что делает его оптимальной моделью для работы и учебы, так как его в любой момент можно взять с собой. Противоударный корпус защищает начинку от механических повреждений и помогает продлить срок службы устройства.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Легкие, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 93 630 руб.23408 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 1...
-
В наличииЦена 93 940 руб.23485 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 93 960 руб.23490 руб. в СплитНоутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/...
-
В наличииЦена 94 430 руб.23608 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 1...
-
В наличииЦена 94 990 руб.23748 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745...
-
В наличииЦена 95 070 руб.23768 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 95 070 руб.23768 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 95 090 руб.23773 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) ...
-
В наличииЦена 97 280 руб.24320 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7G...
-
В наличииЦена 97 450 руб.24363 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 98 390 руб.24598 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8...
-
В наличииЦена 99 980 руб.24995 руб. в СплитHP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb...
На клавиатуре предусмотрена подсветка, что дает возможность использовать устройство при слабом освещении. Установлена веб-камера 2 Мп со шторкой, которая гарантирует защиту данных пользователя.\n
Характеристики экрана\n
Экран ноутбука имеет матрицу IPS с диагональю 14 дюймов, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которые работают с простой графикой, а также мультимедийными программами. Графика обрабатывается встроенной видеокартой Intel Graphics, которая обеспечивает качественное отображение визуального контента.\n
Особенности системы хранения данных\n
Установлен встроенный твердотельный накопитель SSD объемом 1024 ГБ в конфигурации PCI-E 4.0 x4 M.2 2280. Предусмотрена возможность апгрейда памяти.\n
Преимущества конструкции корпуса\n
Ноутбук весит всего 1.34 кг, что делает его оптимальной моделью для работы и учебы, так как его в любой момент можно взять с собой. Противоударный корпус защищает начинку от механических повреждений и помогает продлить срок службы устройства.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Легкие, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0)