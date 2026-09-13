Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5 B5404CMA-QN0401X Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NX06R1-M00EB0)

ASUS ExpertBook B5 – мощный ноутбук, который оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155U, обеспечивающим высокую скорость работы благодаря 12-ядерной системе и тактовой частоте до 1.7 ГГц, при необходимости может разгоняться до 4.8 Ггц, что позволяет избежать потери эффективности работы при выполнении ресурсоемких задач. 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 гарантируют плавное выполнение даже самых ресурсоемких задач.





На клавиатуре предусмотрена подсветка, что дает возможность использовать устройство при слабом освещении. Установлена веб-камера 2 Мп со шторкой, которая гарантирует защиту данных пользователя.





Характеристики экрана





Экран ноутбука имеет матрицу IPS с диагональю 14 дюймов, что делает его идеальным выбором для профессионалов, которые работают с простой графикой, а также мультимедийными программами. Графика обрабатывается встроенной видеокартой Intel Graphics, которая обеспечивает качественное отображение визуального контента.





Особенности системы хранения данных





Установлен встроенный твердотельный накопитель SSD объемом 1024 ГБ в конфигурации PCI-E 4.0 x4 M.2 2280. Предусмотрена возможность апгрейда памяти.





Преимущества конструкции корпуса





Ноутбук весит всего 1.34 кг, что делает его оптимальной моделью для работы и учебы, так как его в любой момент можно взять с собой. Противоударный корпус защищает начинку от механических повреждений и помогает продлить срок службы устройства.