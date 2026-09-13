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Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309)

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Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 1
Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 2
Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 3
Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 4
Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 5
Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 1
  • Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 2
  • Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 3
  • Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 4
  • Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 5
  • Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706175
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
58х49х23
Вес, г.
270

Описание товара Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309)

Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Stereo [6699-833-309] - профессиональная беспроводная гарнитура с двойным подключением и потрясающим звуком для звонков и прослушивания музыки

Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309)




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Описание
Jabra Evolve 65 TE - USB-A MS Stereo [6699-833-309] - профессиональная беспроводная гарнитура с двойным подключением и потрясающим звуком для звонков и прослушивания музыки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Jabra Evolve 65 TE USB-A MS Stereo (6699-833-309) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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