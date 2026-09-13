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Характеристики
Тип товара
Интерком
Частотный диапазон
150-8000 Гц
Комплектация
мастер-гарнитура WiTalk9-SMH Single-Ear Master Headset - 1 шт, ведомые гарнитуры WiTalk9-SMH Single-Ear Remote Headset - 4 шт, аккумуляторы WiTalk9-BP Battery, зарядное устройство, блок питания с адаптерами на розетки различных стран, открытая амбушюра On-Ear Foam Earpad, закрытая амбушюра Over-Ear Cooling-Gel Earpad, опорная площадка оголовья Headset Temple Pad, поролоновая ветрозащита Foam Windscreen, стикеры с номерами Number Sticker Sheet, чехол Drawstring Pouch, сумка для всего набора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706161
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мастер-гарнитура WiTalk9-SMH Single-Ear Master Headset - 1 шт, ведомые гарнитуры WiTalk9-SMH Single-Ear Remote Headset - 4 шт, аккумуляторы WiTalk9-BP Battery, зарядное устройство, блок питания с адаптерами на розетки различных стран, открытая амбушюра On-Ear Foam Earpad, закрытая амбушюра Over-Ear Cooling-Gel Earpad, опорная площадка оголовья Headset Temple Pad, поролоновая ветрозащита Foam Windscreen, стикеры с номерами Number Sticker Sheet, чехол Drawstring Pouch, сумка для всего набора
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х19
Вес, кг.
2.6
Описание товара Интерком система одновременной связи WiTalk9SE-5S для 5 человек (5 гарнитур в комплекте), черный
Этот интерком разработан для небольших и средних команд, которые работают в условиях малого количества помех. Он оснащен технологией Saramonic ClearTalk ™, активным шумоподавлением (ENC) с тремя микрофонами и двумя антеннами, что позволяет командам вести переговоры на расстоянии до 350 метров. Благодаря отсутствию главного устройства и децентрализации система обеспечивает повышенную гибкость для работы в команде и хорошее соотношение цены и качества. Прекрасно подходит для проведения свадеб, коротких видеосъемок, ток шоу, рекламных съемок, тимбилдингов на открытом воздухе и на средних расстояниях, небольших конференций, мелкомасштабной аэрофотосъемки, мобильного вещания и гостиничного обслуживания.
мастер-гарнитура WiTalk9-SMH Single-Ear Master Headset - 1 шт, ведомые гарнитуры WiTalk9-SMH Single-Ear Remote Headset - 4 шт, аккумуляторы WiTalk9-BP Battery, зарядное устройство, блок питания с адаптерами на розетки различных стран, открытая амбушюра On-Ear Foam Earpad, закрытая амбушюра Over-Ear Cooling-Gel Earpad, опорная площадка оголовья Headset Temple Pad, поролоновая ветрозащита Foam Windscreen, стикеры с номерами Number Sticker Sheet, чехол Drawstring Pouch, сумка для всего набора
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Этот интерком разработан для небольших и средних команд, которые работают в условиях малого количества помех. Он оснащен технологией Saramonic ClearTalk ™, активным шумоподавлением (ENC) с тремя микрофонами и двумя антеннами, что позволяет командам вести переговоры на расстоянии до 350 метров. Благодаря отсутствию главного устройства и децентрализации система обеспечивает повышенную гибкость для работы в команде и хорошее соотношение цены и качества. Прекрасно подходит для проведения свадеб, коротких видеосъемок, ток шоу, рекламных съемок, тимбилдингов на открытом воздухе и на средних расстояниях, небольших конференций, мелкомасштабной аэрофотосъемки, мобильного вещания и гостиничного обслуживания.
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