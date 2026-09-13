Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 микрофона, 2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706157
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
130 дБ
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 микрофона, 2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х8
Вес, г.
700
Описание товара Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный
Цифровая радиосистема для видеосъемок. В наборе приемник, 2 передатчика со встроенными микрофонам, 2 внешних петличных микрофона и док-станция. РЧ-диапазон 2.4 ГГц, рабочий диапазон до 300 метров. АЦП/ЦАП — 32 бит/48 кГц. Работа с устройствами с разъемами miniJack, USB-C и Lightning. Встроенные аккумуляторы, приложение для настройки.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Чувствительность
130 дБ
Частотный диапазон
20-10000 Гц
Комплектация
2 микрофона, 2 передатчика, документация, зарядный футляр, приемник
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Цифровая радиосистема для видеосъемок. В наборе приемник, 2 передатчика со встроенными микрофонам, 2 внешних петличных микрофона и док-станция. РЧ-диапазон 2.4 ГГц, рабочий диапазон до 300 метров. АЦП/ЦАП — 32 бит/48 кГц. Работа с устройствами с разъемами miniJack, USB-C и Lightning. Встроенные аккумуляторы, приложение для настройки.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиосистема Ultra 03 (TX+TX+RX) 2,4Гц приемник + 2 передатчика в кейсе с подзарядкой + 2 петличных микрофона, 3,5мм/USB-C/Lightning, цвет черный