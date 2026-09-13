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Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка

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Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 1
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 2
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 3
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 4
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 5
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 6
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 7
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 8
Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Faster Than The Speed Of Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 4
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 5
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 6
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 7
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 8
  • Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706131
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Faster Than The Speed Of Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Have You Ever Seen The Rainx, Faster Than The Speed Of Night, Getting So Excited, Total Eclipse Of The Heart, Its A Jungle Out There Going Through The Motions, Tears, Take Me Back, Straight From The Heart
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка

Переиздание пятого студийного альбома, вышедшего а 1983 году. Альбом занял первое место в UK Albums Chart и стал серебрянным в Великобритании, платиновым в США и дважды платиновым в Канаде. Издание на цветном синем виниле. Бонни Тайлер - британская рок-певица, самая коммерчески успешная запись Total Eclipse of the Heart (1983) на протяжении четырёх недель возглавляла национальный хит-парад США Billboard Hot 100. Представительница Великобритании на конкурсе песни Евровидение 2013, с песней Believe in Me.

Отзывы о товаре Bonnie Tyler - Faster Than the Speed of Night (8719262006959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Faster Than The Speed Of Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Have You Ever Seen The Rainx, Faster Than The Speed Of Night, Getting So Excited, Total Eclipse Of The Heart, Its A Jungle Out There Going Through The Motions, Tears, Take Me Back, Straight From The Heart
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание пятого студийного альбома, вышедшего а 1983 году. Альбом занял первое место в UK Albums Chart и стал серебрянным в Великобритании, платиновым в США и дважды платиновым в Канаде. Издание на цветном синем виниле. Бонни Тайлер - британская рок-певица, самая коммерчески успешная запись Total Eclipse of the Heart (1983) на протяжении четырёх недель возглавляла национальный хит-парад США Billboard Hot 100. Представительница Великобритании на конкурсе песни Евровидение 2013, с песней Believe in Me.
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