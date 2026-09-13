Товары для ухода за полостью рта

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3D модель Модель не загружена Оригинальный товар Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания. Характеристики Тип товара Виниловая пластинка Тип издания 12 дюймов Дата релиза 2024 Исполнитель Alan Parsons Альбом (сингл) Time Machine Жанр Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок Цвет винила зеленый Сохранность конверта Still Sealed (SS) Сохранность винила Still Sealed (SS)





Оригинальный товар Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания. 5 520 руб. Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Код товара: 706117 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить Безопасный возврат 14 дней

Alan Parsons - Time Machine (25th Anniversary) (Translucent Green) (8719262036956) виниловая пластинка - по цене 5520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.

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