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Pain - I Am (Yellow Green Transparent & Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pain - I Am (Yellow Green Transparent & Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка

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Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 1
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 2
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 3
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 4
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 5
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 6
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 7
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 8
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 9
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 10
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 11
Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
I Am
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 1
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 2
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 3
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 4
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 5
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 6
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 7
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 8
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 9
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 10
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 11
  • Pain - I Am (Yellow Green Transparent &amp; Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706115
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pain - I Am (Yellow Green Transparent & Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629715816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
I Am
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Just Stopped By (To Say Goodbye), Don’t Wake The Dead, Go With The Flow, Not For Sale, Party In My Head, I Am, Push The Pusher, The New Norm, Revolution, My Angel, Fair Game
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pain - I Am (Yellow Green Transparent & Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка

После восьми лет преданного ожидания фанатов выходит новый студийный альбом шведского проекта Pain «I Am» Издание на цветном виниле. Мощно звучащая пластинка I Am действительно универсальная, если не самая универсальная, в богатой дискографии PAIN. В новых песнях повсюду присутствуют тяжелые индастриал-риффы, беспокойная атмосфера и захватывающие ритмы - и не забываем, конечно, о сюрпризах.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Pain - I Am (Yellow Green Transparent & Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629715816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pain
Альбом (сингл)
I Am
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Just Stopped By (To Say Goodbye), Don’t Wake The Dead, Go With The Flow, Not For Sale, Party In My Head, I Am, Push The Pusher, The New Norm, Revolution, My Angel, Fair Game
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
После восьми лет преданного ожидания фанатов выходит новый студийный альбом шведского проекта Pain «I Am» Издание на цветном виниле. Мощно звучащая пластинка I Am действительно универсальная, если не самая универсальная, в богатой дискографии PAIN. В новых песнях повсюду присутствуют тяжелые индастриал-риффы, беспокойная атмосфера и захватывающие ритмы - и не забываем, конечно, о сюрпризах.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pain - I Am (Yellow Green Transparent & Black Marbled) (4065629715816) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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