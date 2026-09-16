Top.Mail.Ru
Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка - фото 2
Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка - фото 2
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stigmata, The Missing, Deity, Golden Dawn, Destruction The Land Of Rape And Honey, You Know What You Are, Flashback, Abortive
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка

Третий студийный альбом американской индустриальной метал-группы Ministry, выпущенный 11 октября 1988 года. Этот альбом стал значимым в карьере группы и оказал влияние на развитие жанра.



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stigmata, The Missing, Deity, Golden Dawn, Destruction The Land Of Rape And Honey, You Know What You Are, Flashback, Abortive
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Третий студийный альбом американской индустриальной метал-группы Ministry, выпущенный 11 октября 1988 года. Этот альбом стал значимым в карьере группы и оказал влияние на развитие жанра.


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministry - The Land Of Rape And Honey (8718469531813) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...