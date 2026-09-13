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Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка

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Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка - фото 1
Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка - фото 2
Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
Legrand Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка - фото 1
  • Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка - фото 2
  • Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706099
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Характеристики

Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563183331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
Legrand Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wild Man Blues, Round Midnight, The Jitterbug Waltz, Django, Nuages, Round Midnight, Rosetta, Don't Get Around Much Anymore, Blue And Sentimental, The Savoy, A Night In Tunisia, In A Mist
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colored Series
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка

"Legrand Jazz" - совместный альбом 1958 года французского композитора Мишеля Леграна и американского джазового трубача Майлза Дэвиса,. Лимитированное переиздание на 180-гр красном виниле содержит один бонус-трек 1953 года, а также новые специально подготовленные Брайаном Мортоном (автор "Penguin Guide to Jazz") и "Jazz Magazine" аннотации. Мишель Жан Легран - французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец. Трижды обладатель национальной кинопремии США "Оскар": за лучшую песню "The Windmills Of Your Mind" к американскому кинофильму "Афера Томаса Крауна" (1968), а также в 1971 и 1983 годах; пяти премий "Грэмми" и одного "Золотого Глобуса". Написал более двухсот песен к кино- и телевизионным фильмам. В России в первую очередь известен музыкой к французскому кинофильму "Шербурские зонтики" (1964). Мишель Легран, получивший всемирную известность не только как исполнитель, но в первую очередь за счет своих мюзиклов, саундтреков и песен, представляет свою первую запись, целиком посвященную классической музыке. Несмотря на солидную дискографию, он в первую очередь принадлежит не к классической среде, а к миру театра и кино. Майлз Дэвис - американский джазовый трубач и бэнд-лидер, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки XX века. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн. Около 50 лет работы Дэвиса определили звучание джаза для трёх поколений слушателей. Записи Дэвиса позволяют проследить развитие современного джаза от бибопа конца 1940-х годов до современных экспериментальных направлений. В отличие от многих других джазменов, Дэвис никогда не был ограничен каким-то одним джазовым стилем. Отмечая широту интересов и многогранность его таланта, Дюк Эллингтон сравнивал Дэвиса с Пикассо.

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Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563183331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
Legrand Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wild Man Blues, Round Midnight, The Jitterbug Waltz, Django, Nuages, Round Midnight, Rosetta, Don't Get Around Much Anymore, Blue And Sentimental, The Savoy, A Night In Tunisia, In A Mist
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colored Series
Страна производитель
Австрия
Описание
"Legrand Jazz" - совместный альбом 1958 года французского композитора Мишеля Леграна и американского джазового трубача Майлза Дэвиса,. Лимитированное переиздание на 180-гр красном виниле содержит один бонус-трек 1953 года, а также новые специально подготовленные Брайаном Мортоном (автор "Penguin Guide to Jazz") и "Jazz Magazine" аннотации. Мишель Жан Легран - французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец. Трижды обладатель национальной кинопремии США "Оскар": за лучшую песню "The Windmills Of Your Mind" к американскому кинофильму "Афера Томаса Крауна" (1968), а также в 1971 и 1983 годах; пяти премий "Грэмми" и одного "Золотого Глобуса". Написал более двухсот песен к кино- и телевизионным фильмам. В России в первую очередь известен музыкой к французскому кинофильму "Шербурские зонтики" (1964). Мишель Легран, получивший всемирную известность не только как исполнитель, но в первую очередь за счет своих мюзиклов, саундтреков и песен, представляет свою первую запись, целиком посвященную классической музыке. Несмотря на солидную дискографию, он в первую очередь принадлежит не к классической среде, а к миру театра и кино. Майлз Дэвис - американский джазовый трубач и бэнд-лидер, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки XX века. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн. Около 50 лет работы Дэвиса определили звучание джаза для трёх поколений слушателей. Записи Дэвиса позволяют проследить развитие современного джаза от бибопа конца 1940-х годов до современных экспериментальных направлений. В отличие от многих других джазменов, Дэвис никогда не был ограничен каким-то одним джазовым стилем. Отмечая широту интересов и многогранность его таланта, Дюк Эллингтон сравнивал Дэвиса с Пикассо.
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