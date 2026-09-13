Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка
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Описание товара Michel Legrand - Legrand Jazz (+1 Bonus Track) (Transparent Red) (8436563183331) виниловая пластинка
"Legrand Jazz" - совместный альбом 1958 года французского композитора Мишеля Леграна и американского джазового трубача Майлза Дэвиса,. Лимитированное переиздание на 180-гр красном виниле содержит один бонус-трек 1953 года, а также новые специально подготовленные Брайаном Мортоном (автор "Penguin Guide to Jazz") и "Jazz Magazine" аннотации. Мишель Жан Легран - французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец. Трижды обладатель национальной кинопремии США "Оскар": за лучшую песню "The Windmills Of Your Mind" к американскому кинофильму "Афера Томаса Крауна" (1968), а также в 1971 и 1983 годах; пяти премий "Грэмми" и одного "Золотого Глобуса". Написал более двухсот песен к кино- и телевизионным фильмам. В России в первую очередь известен музыкой к французскому кинофильму "Шербурские зонтики" (1964). Мишель Легран, получивший всемирную известность не только как исполнитель, но в первую очередь за счет своих мюзиклов, саундтреков и песен, представляет свою первую запись, целиком посвященную классической музыке. Несмотря на солидную дискографию, он в первую очередь принадлежит не к классической среде, а к миру театра и кино. Майлз Дэвис - американский джазовый трубач и бэнд-лидер, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки XX века. Дэвис стоял у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн. Около 50 лет работы Дэвиса определили звучание джаза для трёх поколений слушателей. Записи Дэвиса позволяют проследить развитие современного джаза от бибопа конца 1940-х годов до современных экспериментальных направлений. В отличие от многих других джазменов, Дэвис никогда не был ограничен каким-то одним джазовым стилем. Отмечая широту интересов и многогранность его таланта, Дюк Эллингтон сравнивал Дэвиса с Пикассо.
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