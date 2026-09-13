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Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка

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Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка - фото 1
Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка - фото 2
Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Grape
Альбом (сингл)
Its Great When Youre Straight. Yeah
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706072
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753989388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Grape
Альбом (сингл)
Its Great When Youre Straight. Yeah
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Reverend Black Grape, In The Name Of The Father, Tramazi Parti, Kelly’s Heroes, Yeah Yeah Brother A Big Day In The North, Shake Well Before Opening, Submarine, Shake Your Money, Little Bob
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Reverend Black Grape, In The Name Of The Father, Tramazi Parti, Kelly’s Heroes, Yeah Yeah Brother A Big Day In The North, Shake Well Before Opening, Submarine, Shake Your Money, Little Bob

Отзывы о товаре Black Grape - Its Great When Youre Straight... Yeah (0600753989388) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753989388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Grape
Альбом (сингл)
Its Great When Youre Straight. Yeah
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Reverend Black Grape, In The Name Of The Father, Tramazi Parti, Kelly’s Heroes, Yeah Yeah Brother A Big Day In The North, Shake Well Before Opening, Submarine, Shake Your Money, Little Bob
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Reverend Black Grape, In The Name Of The Father, Tramazi Parti, Kelly’s Heroes, Yeah Yeah Brother A Big Day In The North, Shake Well Before Opening, Submarine, Shake Your Money, Little Bob
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