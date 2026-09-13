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Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold

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Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 1
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 2
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 3
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 4
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 5
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 6
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 7
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 8
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 9
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 10
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 11
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 12
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 13
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 14
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 15
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 16
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 17
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 18
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 19
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 20
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 21
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 22
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Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 24
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Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 26
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 27
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 28
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 29
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 30
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 31
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 32
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Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 37
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 38
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 39
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 40
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 41
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 42
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 43
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 44
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 45
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 46
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 47
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 48
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 49
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
512 Гб
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 1
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  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 6
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  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 14
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 15
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  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 17
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 18
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 19
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 20
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 21
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 22
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 23
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 24
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 25
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  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 28
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 29
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 30
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 31
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 32
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 33
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 34
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 35
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 36
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 37
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 38
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 39
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 40
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 41
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 42
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 43
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 44
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 45
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 46
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 47
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 48
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 49
  • Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706032
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014EXQ
Встроенная память
512 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold

Планшет HUAWEI MatePad Pro (2025) Wi-Fi оснащен удобным для чтения, игр и работы в разных приложениях 13.2-дюймовым экраном. Разрешение 2880x1920 dpi сохраняет четкость и насыщенность картинки при любом освещении. Мощности 8-ядерного процессора HiSilicon Kirin T92 с ОЗУ 12 Гб хватает для решения повседневных задач и развлечений. Планшет оснащен двойной основной камерой на 50+8 Мп для фото- и видеосъемки и фронтальной на 16 Мп для селфи и видеообщения.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014EXQ
Встроенная память
512 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad Pro (2025) Wi-Fi оснащен удобным для чтения, игр и работы в разных приложениях 13.2-дюймовым экраном. Разрешение 2880x1920 dpi сохраняет четкость и насыщенность картинки при любом освещении. Мощности 8-ядерного процессора HiSilicon Kirin T92 с ОЗУ 12 Гб хватает для решения повседневных задач и развлечений. Планшет оснащен двойной основной камерой на 50+8 Мп для фото- и видеосъемки и фронтальной на 16 Мп для селфи и видеообщения.
Самовывоз
Доставка
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Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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