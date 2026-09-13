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Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Huawei Matepad SE 11 Kids
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray - фото 8
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  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706022
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014AYJ
Линейка
Huawei Matepad SE 11 Kids
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x6.9x163.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
740

Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray

Huawei MatePad SE Kids Edition AGS6-W09 Большой экран — для учёбы и развлечений Планшет оснащён 11-дюймовым экраном с разрешением 1920?1200 пикселей. Благодаря яркой IPS-матрице изображение остаётся чётким и насыщенным под любым углом. Соотношение сторон 16:10 делает устройство удобным как для чтения, так и для просмотра видео или игр. Детский дизайн и надёжная защита Специальная версия Kids Edition создана с учётом потребностей маленьких пользователей. Прочный корпус и яркий защитный чехол надёжно оберегают планшет от падений и ударов, а эргономичные элементы делают использование безопасным и удобным. Это устройство можно смело доверить ребёнку. Умные детские функции и родительский контроль HarmonyOS предлагает специальный детский режим с простым интерфейсом, встроенными обучающими приложениями и возможностью ограничения времени использования. Родители могут контролировать, какие программы и сайты доступны ребёнку, обеспечивая безопасное цифровое пространство. Производительность для любых задач Восьмиядерный процессор Kirin 710A и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу интерфейса, приложений и игр. Встроенное хранилище на 128 ГБ позволяет сохранять фото, видео и учебные материалы, а при необходимости память можно расширить с помощью карты microSD. Камеры для общения и творчества Основная камера на 8 МП позволяет делать яркие снимки, а фронтальная 5 МП отлично подходит для видеозвонков, дистанционного обучения и съёмки селфи. Всё это делает планшет универсальным помощником для ребёнка и семьи. Мощный аккумулятор — больше времени на любимые занятия Батарея ёмкостью 7700 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу — ребёнок может смотреть мультфильмы, читать и играть целый день без подзарядки. Зарядка через современный порт USB-C происходит быстро и удобно. Современные интерфейсы и стабильная связь Huawei MatePad SE Kids Edition поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное подключение к интернету и беспроводным аксессуарам. Через порт USB-C можно подключать устройства и быстро передавать данные. Надёжность и комфорт в каждом элементе Huawei MatePad SE Kids Edition — это безопасный, стильный и функциональный планшет, разработанный специально для детей. Он сочетает в себе высокую производительность, прочный корпус и интеллектуальные функции родительского контроля, делая обучение и развлечения простыми и безопасными.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014AYJ
Линейка
Huawei Matepad SE 11 Kids
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Развернуть
Частота процессора, МГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x6.9x163.8
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei MatePad SE Kids Edition AGS6-W09 Большой экран — для учёбы и развлечений Планшет оснащён 11-дюймовым экраном с разрешением 1920?1200 пикселей. Благодаря яркой IPS-матрице изображение остаётся чётким и насыщенным под любым углом. Соотношение сторон 16:10 делает устройство удобным как для чтения, так и для просмотра видео или игр. Детский дизайн и надёжная защита Специальная версия Kids Edition создана с учётом потребностей маленьких пользователей. Прочный корпус и яркий защитный чехол надёжно оберегают планшет от падений и ударов, а эргономичные элементы делают использование безопасным и удобным. Это устройство можно смело доверить ребёнку. Умные детские функции и родительский контроль HarmonyOS предлагает специальный детский режим с простым интерфейсом, встроенными обучающими приложениями и возможностью ограничения времени использования. Родители могут контролировать, какие программы и сайты доступны ребёнку, обеспечивая безопасное цифровое пространство. Производительность для любых задач Восьмиядерный процессор Kirin 710A и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу интерфейса, приложений и игр. Встроенное хранилище на 128 ГБ позволяет сохранять фото, видео и учебные материалы, а при необходимости память можно расширить с помощью карты microSD. Камеры для общения и творчества Основная камера на 8 МП позволяет делать яркие снимки, а фронтальная 5 МП отлично подходит для видеозвонков, дистанционного обучения и съёмки селфи. Всё это делает планшет универсальным помощником для ребёнка и семьи. Мощный аккумулятор — больше времени на любимые занятия Батарея ёмкостью 7700 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу — ребёнок может смотреть мультфильмы, читать и играть целый день без подзарядки. Зарядка через современный порт USB-C происходит быстро и удобно. Современные интерфейсы и стабильная связь Huawei MatePad SE Kids Edition поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное подключение к интернету и беспроводным аксессуарам. Через порт USB-C можно подключать устройства и быстро передавать данные. Надёжность и комфорт в каждом элементе Huawei MatePad SE Kids Edition — это безопасный, стильный и функциональный планшет, разработанный специально для детей. Он сочетает в себе высокую производительность, прочный корпус и интеллектуальные функции родительского контроля, делая обучение и развлечения простыми и безопасными.
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Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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