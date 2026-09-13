Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray
Huawei MatePad SE Kids Edition AGS6-W09 Большой экран — для учёбы и развлечений Планшет оснащён 11-дюймовым экраном с разрешением 1920?1200 пикселей. Благодаря яркой IPS-матрице изображение остаётся чётким и насыщенным под любым углом. Соотношение сторон 16:10 делает устройство удобным как для чтения, так и для просмотра видео или игр. Детский дизайн и надёжная защита Специальная версия Kids Edition создана с учётом потребностей маленьких пользователей. Прочный корпус и яркий защитный чехол надёжно оберегают планшет от падений и ударов, а эргономичные элементы делают использование безопасным и удобным. Это устройство можно смело доверить ребёнку. Умные детские функции и родительский контроль HarmonyOS предлагает специальный детский режим с простым интерфейсом, встроенными обучающими приложениями и возможностью ограничения времени использования. Родители могут контролировать, какие программы и сайты доступны ребёнку, обеспечивая безопасное цифровое пространство. Производительность для любых задач Восьмиядерный процессор Kirin 710A и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу интерфейса, приложений и игр. Встроенное хранилище на 128 ГБ позволяет сохранять фото, видео и учебные материалы, а при необходимости память можно расширить с помощью карты microSD. Камеры для общения и творчества Основная камера на 8 МП позволяет делать яркие снимки, а фронтальная 5 МП отлично подходит для видеозвонков, дистанционного обучения и съёмки селфи. Всё это делает планшет универсальным помощником для ребёнка и семьи. Мощный аккумулятор — больше времени на любимые занятия Батарея ёмкостью 7700 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу — ребёнок может смотреть мультфильмы, читать и играть целый день без подзарядки. Зарядка через современный порт USB-C происходит быстро и удобно. Современные интерфейсы и стабильная связь Huawei MatePad SE Kids Edition поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное подключение к интернету и беспроводным аксессуарам. Через порт USB-C можно подключать устройства и быстро передавать данные. Надёжность и комфорт в каждом элементе Huawei MatePad SE Kids Edition — это безопасный, стильный и функциональный планшет, разработанный специально для детей. Он сочетает в себе высокую производительность, прочный корпус и интеллектуальные функции родительского контроля, делая обучение и развлечения простыми и безопасными.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 6/128GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Dreamy Purple INFINIX
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST ...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10079543 DREAMY PURPLE INFINIX
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 23 560 руб.5890 руб. в СплитПланшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 24 370 руб.6093 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray