Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 4/128Gb Kids (53014AYJ) Gray

Huawei MatePad SE Kids Edition AGS6-W09 Большой экран — для учёбы и развлечений Планшет оснащён 11-дюймовым экраном с разрешением 1920?1200 пикселей. Благодаря яркой IPS-матрице изображение остаётся чётким и насыщенным под любым углом. Соотношение сторон 16:10 делает устройство удобным как для чтения, так и для просмотра видео или игр. Детский дизайн и надёжная защита Специальная версия Kids Edition создана с учётом потребностей маленьких пользователей. Прочный корпус и яркий защитный чехол надёжно оберегают планшет от падений и ударов, а эргономичные элементы делают использование безопасным и удобным. Это устройство можно смело доверить ребёнку. Умные детские функции и родительский контроль HarmonyOS предлагает специальный детский режим с простым интерфейсом, встроенными обучающими приложениями и возможностью ограничения времени использования. Родители могут контролировать, какие программы и сайты доступны ребёнку, обеспечивая безопасное цифровое пространство. Производительность для любых задач Восьмиядерный процессор Kirin 710A и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу интерфейса, приложений и игр. Встроенное хранилище на 128 ГБ позволяет сохранять фото, видео и учебные материалы, а при необходимости память можно расширить с помощью карты microSD. Камеры для общения и творчества Основная камера на 8 МП позволяет делать яркие снимки, а фронтальная 5 МП отлично подходит для видеозвонков, дистанционного обучения и съёмки селфи. Всё это делает планшет универсальным помощником для ребёнка и семьи. Мощный аккумулятор — больше времени на любимые занятия Батарея ёмкостью 7700 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу — ребёнок может смотреть мультфильмы, читать и играть целый день без подзарядки. Зарядка через современный порт USB-C происходит быстро и удобно. Современные интерфейсы и стабильная связь Huawei MatePad SE Kids Edition поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное подключение к интернету и беспроводным аксессуарам. Через порт USB-C можно подключать устройства и быстро передавать данные. Надёжность и комфорт в каждом элементе Huawei MatePad SE Kids Edition — это безопасный, стильный и функциональный планшет, разработанный специально для детей. Он сочетает в себе высокую производительность, прочный корпус и интеллектуальные функции родительского контроля, делая обучение и развлечения простыми и безопасными.