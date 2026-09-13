Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Huawei MatePad Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13.2
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706021
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Планшет, зарядное устройство, Кабель USB TypeC/Type-A, Клавиатура, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13.2
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
16
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
289 x 196 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
801
Описание товара Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/256Gb keyboard (53014EXP) Black
**Huawei MatePad Pro 13.2 12/256GB 53014EXP WEB-W09** — это мощный и стильный планшет, который станет вашим надёжным спутником в работе и отдыхе.
**Основные характеристики:**
* **Дисплей:** 13.2 дюйма, разрешение 2880x1920 пикселей, частота обновления 144 Гц, технология OLED — для ярких и насыщенных цветов.
* **Память:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — достаточно для хранения всех ваших файлов и приложений.
* **Процессор:** HiSilicon — для быстрой и плавной работы.
* **Аккумулятор:** ёмкость 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки — планшет прослужит вам долго без необходимости подзарядки.
* **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видеозвонков.
* **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных.
* **Интерфейсы:** USB Type-C для подключения различных устройств и передачи данных.
**Особенности:**
* Планшет не поддерживает карты памяти, но его встроенной памяти достаточно для большинства задач.
* Монолитный корпус чёрного цвета придаёт устройству стильный и современный вид.
* Клавиатура в комплекте позволяет удобно работать с текстом и документами.
Huawei MatePad Pro 13.2 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль.
Планшет, зарядное устройство, Кабель USB TypeC/Type-A, Клавиатура, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13.2
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
16
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
289 x 196 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Huawei MatePad Pro 13.2 12/256GB 53014EXP WEB-W09** — это мощный и стильный планшет, который станет вашим надёжным спутником в работе и отдыхе.
**Основные характеристики:**
* **Дисплей:** 13.2 дюйма, разрешение 2880x1920 пикселей, частота обновления 144 Гц, технология OLED — для ярких и насыщенных цветов.
* **Память:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — достаточно для хранения всех ваших файлов и приложений.
* **Процессор:** HiSilicon — для быстрой и плавной работы.
* **Аккумулятор:** ёмкость 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки — планшет прослужит вам долго без необходимости подзарядки.
* **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видеозвонков.
* **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных.
* **Интерфейсы:** USB Type-C для подключения различных устройств и передачи данных.
**Особенности:**
* Планшет не поддерживает карты памяти, но его встроенной памяти достаточно для большинства задач.
* Монолитный корпус чёрного цвета придаёт устройству стильный и современный вид.
* Клавиатура в комплекте позволяет удобно работать с текстом и документами.
Huawei MatePad Pro 13.2 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль.
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/256Gb keyboard (53014EXP) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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