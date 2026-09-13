Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан

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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705943
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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии для создания профессиональных фотографий и упрощения повседневных задач благодаря искусственному интеллекту Galaxy AI. «Синхронный перевод» перевод звонков в реальном времени, чтобы вы могли общаться на любом языке без барьеров. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Обвести и найти» – дополнительный способ искать информацию, музыку, переводить текст и даже решать задачи с помощью обведения объектов на фото. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. Основная камера 200 Мп захватывающая детализация и глубина изображения. Дополнительные объективы: 50 Мп (ультра-широкоугольный), 50 Мп и 10 Мп (телефото) для съемки на любом расстоянии. Фронтальная камера 12 Мп идеально подходит для четких и естественных селфи. ToF-камера с лазерным автофокусом для точной фокусировки даже в условиях низкой освещенности. Процессор Snapdragon 8 Elite с поддержкой трассировки лучей для реалистичного игрового опыта. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч для длительного времени автономной работы. Экран 6.9 Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц для невероятно плавной графики. Улучшенная система охлаждения позволяет устройству оставаться холодным даже при интенсивных нагрузках. Samsung Galaxy S25 Ultra – создавайте, играйте и работайте с комфортом и максимальной производительностью.
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии для создания профессиональных фотографий и упрощения повседневных задач благодаря искусственному интеллекту Galaxy AI. «Синхронный перевод» перевод звонков в реальном времени, чтобы вы могли общаться на любом языке без барьеров. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Обвести и найти» – дополнительный способ искать информацию, музыку, переводить текст и даже решать задачи с помощью обведения объектов на фото. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. Основная камера 200 Мп захватывающая детализация и глубина изображения. Дополнительные объективы: 50 Мп (ультра-широкоугольный), 50 Мп и 10 Мп (телефото) для съемки на любом расстоянии. Фронтальная камера 12 Мп идеально подходит для четких и естественных селфи. ToF-камера с лазерным автофокусом для точной фокусировки даже в условиях низкой освещенности. Процессор Snapdragon 8 Elite с поддержкой трассировки лучей для реалистичного игрового опыта. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч для длительного времени автономной работы. Экран 6.9 Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц для невероятно плавной графики. Улучшенная система охлаждения позволяет устройству оставаться холодным даже при интенсивных нагрузках. Samsung Galaxy S25 Ultra – создавайте, играйте и работайте с комфортом и максимальной производительностью.
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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