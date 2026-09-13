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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray

Отзывы(0)
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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 21
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 22
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 23
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 24
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 25
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 26
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 27
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 28
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 29
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 30
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 31
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 32
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 33
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 34
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 35
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 36
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 37
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 38
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 21
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 22
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 23
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 24
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 25
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 26
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 27
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 28
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 29
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 30
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 31
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 32
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 33
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 34
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 35
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 36
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 37
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 38
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705940
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray

Samsung Galaxy A56 предлагает функции искусственного интеллекта. Мгновенный поиск с помощью Surround to Search, персональный помощник Gemini, редактируйте фотографии с помощью Object Eraser, персонализируйте снимки с помощью фильтров, создавайте видеоролики за считанные секунды с помощью функции редактирования на основе искусственного интеллекта и каждый раз делайте великолепные групповые снимки с помощью Best Pose. Больше, ярче, мощнее. 6.7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-экран стал больше и ярче до 1200 нит, а улучшенный процессор обеспечивает высокую производительность. Galaxy A56 5G имеет сертификат водонепроницаемости IP67, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Различные датчики Galaxy A56 были улучшены для повышения качества изображения. Запечатлейте невероятные моменты в высоком разрешении: с помощью сверхширокоугольного объектива 12 Мп, основного датчика 50 Мп, макродатчика 5 Мп на задней панели, а также 12 Мп фронтальной камеры (селфи). Емкость аккумулятора Galaxy A56 составляет 5000 мАч. Он обеспечивает до 29 часов воспроизведения видео и до 2.5 дней автономной работы.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A56 8/256GB (SM-A566BZAWMEA) Light Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Гарантия
12
Описание
Samsung Galaxy A56 предлагает функции искусственного интеллекта. Мгновенный поиск с помощью Surround to Search, персональный помощник Gemini, редактируйте фотографии с помощью Object Eraser, персонализируйте снимки с помощью фильтров, создавайте видеоролики за считанные секунды с помощью функции редактирования на основе искусственного интеллекта и каждый раз делайте великолепные групповые снимки с помощью Best Pose. Больше, ярче, мощнее. 6.7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-экран стал больше и ярче до 1200 нит, а улучшенный процессор обеспечивает высокую производительность. Galaxy A56 5G имеет сертификат водонепроницаемости IP67, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Различные датчики Galaxy A56 были улучшены для повышения качества изображения. Запечатлейте невероятные моменты в высоком разрешении: с помощью сверхширокоугольного объектива 12 Мп, основного датчика 50 Мп, макродатчика 5 Мп на задней панели, а также 12 Мп фронтальной камеры (селфи). Емкость аккумулятора Galaxy A56 составляет 5000 мАч. Он обеспечивает до 29 часов воспроизведения видео и до 2.5 дней автономной работы.
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