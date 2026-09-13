Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZAVMEA) Light Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZAVMEA) Light Gray
Samsung Galaxy A56 предлагает функции искусственного интеллекта. Мгновенный поиск с помощью Surround to Search, персональный помощник Gemini, редактируйте фотографии с помощью Object Eraser, персонализируйте снимки с помощью фильтров, создавайте видеоролики за считанные секунды с помощью функции редактирования на основе искусственного интеллекта и каждый раз делайте великолепные групповые снимки с помощью Best Pose. Больше, ярче, мощнее. 6.7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-экран стал больше и ярче до 1200 нит, а улучшенный процессор обеспечивает высокую производительность. Galaxy A56 5G имеет сертификат водонепроницаемости IP67, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Различные датчики Galaxy A56 были улучшены для повышения качества изображения. Запечатлейте невероятные моменты в высоком разрешении: с помощью сверхширокоугольного объектива 12 Мп, основного датчика 50 Мп, макродатчика 5 Мп на задней панели, а также 12 Мп фронтальной камеры (селфи). Емкость аккумулятора Galaxy A56 составляет 5000 мАч. Он обеспечивает до 29 часов воспроизведения видео и до 2.5 дней автономной работы.
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