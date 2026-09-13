Top.Mail.Ru
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 9
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 10
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 11
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 12
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 13
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 14
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 15
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 16
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 17
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 18
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 19
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 20
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 21
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 22
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 23
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 24
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 25
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 26
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 27
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 28
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 29
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 30
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 31
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 32
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 33
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 34
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 35
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 36
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 37
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 38
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 39
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 40
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 41
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 42
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 43
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 44
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 45
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 46
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 47
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 48
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 49
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 9
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 10
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 11
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 12
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 13
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 14
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 15
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 16
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 17
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 18
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 19
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 20
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 21
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 22
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 23
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 24
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 25
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 26
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 27
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 28
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 29
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 30
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 31
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 32
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 33
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 34
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 35
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 36
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 37
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 38
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 39
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 40
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 41
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 42
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 43
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 44
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 45
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 46
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 47
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 48
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 49
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
32 640 руб.  50 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705841
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
200+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и чётким AMOLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G оснащён мощным процессором Snapdragon 7s Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объём оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет ёмкий аккумулятор на 5110 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
200+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и чётким AMOLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G оснащён мощным процессором Snapdragon 7s Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объём оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет ёмкий аккумулятор на 5110 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...