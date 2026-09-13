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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green

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Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 1
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 2
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 3
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 4
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 5
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 6
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 7
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 8
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 9
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 10
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 11
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 12
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 13
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 14
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 15
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 16
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 17
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 18
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 19
Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 1
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 2
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 3
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 4
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 5
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 6
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 7
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 8
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 9
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 10
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 11
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 12
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 13
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 14
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 15
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 16
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 17
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 18
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 19
  • Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705825
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Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green

Двойные драйвера Благодаря технически отлаженной работе акустических драйверов 12.4 мм и 5.5 мм, обеспечивается динамичное, чистое и захватывающее звучание с мельчайшими деталями. Эквалайзер Четыре встроенных варианта эквалайзера включают стандартный, усиление низких частот, усиление голоса и усиление высоких частот. Также, можно настроить собственный эквалайзер. Звуковое окружение Sound ID С помощью персонализированного тестирования и настройки звука Sound ID звуковые эффекты персонально подстраиваются под слух, создавая индивидуальные слуховые ощущения. Встроенный иммерсивный звук Разработанный в Xiaomi Acoustic Lab алгоритм звуковых эффектов HRTF создает эффект объемного звучания на 360° с сильным ощущением пространства, обеспечивая еще большее погружение в аудиовизуальные впечатления. Шумоподавление Благодаря разработанной Xiaomi структуре акустической полости, наушники имеют максимальную глубину шумоподавления 49 дБ, охватывают полосу шумоподавления 2000 Гц и блокируют до 99.6% внешних шумов. Три режима прозрачности Наушники поддерживают переключение между 3 различными режимами прозрачности, позволяя оставаться в курсе окружающих событий даже во время разговора или прослушивания музыки. Двухмикрофонное подавление шума ветра на основе искусственного интеллекта для звонков Самостоятельно разработанный двухканальный алгоритм шумоподавления на основе искусственного интеллекта определяет уровень шума ветра в режиме реального времени для удобства пользователя. Перфорированная конструкция оптимизирует структуру микрофона, легко достигая максимального уровня подавления шума ветра до 9 м/с. Даже на открытом воздухе звонки остаются кристально чистыми. Индивидуальное шумоподавление Алгоритм, разработанный специально для каждого конкретного случая, интеллектуально определяет строение слухового прохода и статус ношения, чтобы автоматически оптимизировать параметры шумоподавления для индивидуального восприятия. Индикатор заряда Благодаря обновленному индикатору уровня заряда батареи проверить уровень заряда можно просто открыв крышку или нажав кнопку. В режиме низкого уровня заряда индикатор будет мигать. Эргономика Эргономичный дизайн обеспечивает оптимизированный комфорт при ношении наушников. Автономность При использовании зарядного кейса время автономной работы достигает до 42 часов. Поддерживается также сверхбыстрая зарядка - 10-минутная зарядка обеспечивает 4 часа воспроизведения музыки. Подключение двух устройств Наушники поддерживают одновременное подключение двух устройств, избавляя от необходимости постоянно переключаться. Приложение Xiaomi Earbuds С помощью приложения Xiaomi Earbuds можно настроить настроить сенсорное управление, параметры для оптимального восприятия звука и устанавливать онлайн-обновления прошивки.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Redmi Buds 6 (BHR9245GL) Coral Green




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Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Двойные драйвера Благодаря технически отлаженной работе акустических драйверов 12.4 мм и 5.5 мм, обеспечивается динамичное, чистое и захватывающее звучание с мельчайшими деталями. Эквалайзер Четыре встроенных варианта эквалайзера включают стандартный, усиление низких частот, усиление голоса и усиление высоких частот. Также, можно настроить собственный эквалайзер. Звуковое окружение Sound ID С помощью персонализированного тестирования и настройки звука Sound ID звуковые эффекты персонально подстраиваются под слух, создавая индивидуальные слуховые ощущения. Встроенный иммерсивный звук Разработанный в Xiaomi Acoustic Lab алгоритм звуковых эффектов HRTF создает эффект объемного звучания на 360° с сильным ощущением пространства, обеспечивая еще большее погружение в аудиовизуальные впечатления. Шумоподавление Благодаря разработанной Xiaomi структуре акустической полости, наушники имеют максимальную глубину шумоподавления 49 дБ, охватывают полосу шумоподавления 2000 Гц и блокируют до 99.6% внешних шумов. Три режима прозрачности Наушники поддерживают переключение между 3 различными режимами прозрачности, позволяя оставаться в курсе окружающих событий даже во время разговора или прослушивания музыки. Двухмикрофонное подавление шума ветра на основе искусственного интеллекта для звонков Самостоятельно разработанный двухканальный алгоритм шумоподавления на основе искусственного интеллекта определяет уровень шума ветра в режиме реального времени для удобства пользователя. Перфорированная конструкция оптимизирует структуру микрофона, легко достигая максимального уровня подавления шума ветра до 9 м/с. Даже на открытом воздухе звонки остаются кристально чистыми. Индивидуальное шумоподавление Алгоритм, разработанный специально для каждого конкретного случая, интеллектуально определяет строение слухового прохода и статус ношения, чтобы автоматически оптимизировать параметры шумоподавления для индивидуального восприятия. Индикатор заряда Благодаря обновленному индикатору уровня заряда батареи проверить уровень заряда можно просто открыв крышку или нажав кнопку. В режиме низкого уровня заряда индикатор будет мигать. Эргономика Эргономичный дизайн обеспечивает оптимизированный комфорт при ношении наушников. Автономность При использовании зарядного кейса время автономной работы достигает до 42 часов. Поддерживается также сверхбыстрая зарядка - 10-минутная зарядка обеспечивает 4 часа воспроизведения музыки. Подключение двух устройств Наушники поддерживают одновременное подключение двух устройств, избавляя от необходимости постоянно переключаться. Приложение Xiaomi Earbuds С помощью приложения Xiaomi Earbuds можно настроить настроить сенсорное управление, параметры для оптимального восприятия звука и устанавливать онлайн-обновления прошивки.
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