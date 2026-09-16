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Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch

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Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 1
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 2
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 3
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 4
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 5
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 6
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
для Samsung Galaxy Watch
Цвет
черный
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEOW
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
для Samsung Galaxy Watch
Цвет
черный
Особенности
мощность 43Вт, 1 разъем USB Type-A, 2 разъема USB Type-C, размеры 66x46.8x29 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
125

Описание товара Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов MEOW — это идеальное сочетание стиля, функциональности и качества. Изготовленные в Китае, эти аксессуары демонстрируют передовые технологии и современный дизайн. Бренд MEOW известен своей надежностью и инновационными решениями, что делает их продукцию популярной среди пользователей. Совместимые с умными часами Samsung Galaxy Watch, эти аксессуары обеспечивают идеальную посадку и максимальный комфорт в использовании. Черный цвет аксессуаров добавляет элегантности и универсальности, делая их подходящими для любого наряда и случая. Аксессуары MEOW не только подчеркивают ваш стиль, но и дополняют функциональность ваших умных часов, помогая извлечь максимум из вашего гаджета. Надежность, долговечность и эстетичность — все это вы найдете в продукции MEOW.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MEOW
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
для Samsung Galaxy Watch
Цвет
черный
Особенности
мощность 43Вт, 1 разъем USB Type-A, 2 разъема USB Type-C, размеры 66x46.8x29 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов MEOW — это идеальное сочетание стиля, функциональности и качества. Изготовленные в Китае, эти аксессуары демонстрируют передовые технологии и современный дизайн. Бренд MEOW известен своей надежностью и инновационными решениями, что делает их продукцию популярной среди пользователей. Совместимые с умными часами Samsung Galaxy Watch, эти аксессуары обеспечивают идеальную посадку и максимальный комфорт в использовании. Черный цвет аксессуаров добавляет элегантности и универсальности, делая их подходящими для любого наряда и случая. Аксессуары MEOW не только подчеркивают ваш стиль, но и дополняют функциональность ваших умных часов, помогая извлечь максимум из вашего гаджета. Надежность, долговечность и эстетичность — все это вы найдете в продукции MEOW.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Samsung Watch - стоимость товара 1590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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