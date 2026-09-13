Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка
Moroz Records представляет…. Переиздание легендарного альбома группы ЧЁРНЫЙ КОФЕ «Светлый металл» на тяжёлом цветном виниле. «Светлый металл» — сборник группы «Чёрный Кофе», состоящий из записей 1984 и 1986 годов. Многие известные композиции («Это — рок!», «Владимирская Русь», «Светлый Металл», «Знамя мира») представлены в своём первом варианте. Есть и ранее не издававшиеся песни: «Света луч», «Из придорожной тени». В песне «Звуки космоса» слегка изменён припев. Все композиции записаны в 1986 году. Песни «Света луч», «Страна», «Из придорожной тени» — записи 1984 года. Оформление альбома подверглось радикальному рестайлингу, продолжая стилистику переизданных в недавнем прошлом. оригинальная фонограмма прошла процесс современного высококачественного ремастеринга под контролем фронтмена группы «Чёрный Кофе», чтобы раскрыть все нюансы звучания. Данный релиз станет хорошим, долгожданным подарком как для ценителей «металла» со стажем, так и для молодёжной аудитории, которая только начинает открывать для себя творчество пионеров тяжёлой советской рок-музыки.
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Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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