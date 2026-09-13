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Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка

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Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 1
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 2
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 3
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 4
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 5
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 6
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 7
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 8
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 9
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 10
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 11
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 12
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 13
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 14
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 15
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 16
Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Весы Судьбы
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 1
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 2
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 3
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 4
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 5
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 6
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 7
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 8
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 9
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 10
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 11
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 12
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 13
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 14
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 15
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 16
  • Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705780
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Весы Судьбы
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Интро, Весы Судьбы, Ночь в душе твоей, Твой путь, Хранитель Света
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка

Мини-альбом группы КИПЕЛОВ «Весы Судьбы» на коллекционном тяжёлом color blend виниле 45 об/мин.. Записано на студии Мосфильм и студии группы Кипелов. Сведением материала занимался Майк Фрейзер (Mike Fraser) – канадский саунд-продюсер, работавший с такими артистами, как AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Motley Crue, Bad Religion и многими другими. Мастеринг для каждого из носителей, а так же для релиза на цифровых музыкальных площадках, будет выполнен с учётом индивидуальных особенностей форматов.

Отзывы о товаре Кипелов - Весы Судьбы (EP) (Transparent Brown/Black) (4640001406058) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Весы Судьбы
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Интро, Весы Судьбы, Ночь в душе твоей, Твой путь, Хранитель Света
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Мини-альбом группы КИПЕЛОВ «Весы Судьбы» на коллекционном тяжёлом color blend виниле 45 об/мин.. Записано на студии Мосфильм и студии группы Кипелов. Сведением материала занимался Майк Фрейзер (Mike Fraser) – канадский саунд-продюсер, работавший с такими артистами, как AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Motley Crue, Bad Religion и многими другими. Мастеринг для каждого из носителей, а так же для релиза на цифровых музыкальных площадках, будет выполнен с учётом индивидуальных особенностей форматов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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