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Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
My Blue World
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
My Blue World
Жанр
Диско
Трек-лист
A World Without You >Michelle< (Radio Edit), Don't Leave Me Now, Bad Reputation, Don't Walk Away Suzanne, Love Don't Come Easy, Lovers In The Sand, Till The End Of Time, Lonely Weekend, Rain In My Heart, A World Without You >Michelle< (Classical Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка

«My Blue World» стал четвертым альбомом трио и впервые вышел в 1988 году. К этому моменту продюсеры коллектива решили сменить основного вокалиста и поэтому практически на всех композициях, за исключением двух - «Bad Reputation» и «Love Don’t Come Easy» - звучит вокал Джона МакИнерни (который и по сей день является участником Bad Boys Blue). Главными хитами альбома стали «A World Without You (Michelle)», «Don’t Walk Away, Susanne» и «Lovers In The Sand». Ремастированное издание от «Мирумир» также включает дополнительный внутренний конверт с редкими фотографиями. Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801809]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
My Blue World
Жанр
Диско
Трек-лист
A World Without You >Michelle< (Radio Edit), Don't Leave Me Now, Bad Reputation, Don't Walk Away Suzanne, Love Don't Come Easy, Lovers In The Sand, Till The End Of Time, Lonely Weekend, Rain In My Heart, A World Without You >Michelle< (Classical Mix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«My Blue World» стал четвертым альбомом трио и впервые вышел в 1988 году. К этому моменту продюсеры коллектива решили сменить основного вокалиста и поэтому практически на всех композициях, за исключением двух - «Bad Reputation» и «Love Don’t Come Easy» - звучит вокал Джона МакИнерни (который и по сей день является участником Bad Boys Blue). Главными хитами альбома стали «A World Without You (Michelle)», «Don’t Walk Away, Susanne» и «Lovers In The Sand». Ремастированное издание от «Мирумир» также включает дополнительный внутренний конверт с редкими фотографиями. Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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