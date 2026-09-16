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Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Heart Beat
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705770
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801793]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Heart Beat
Жанр
Диско
Трек-лист
I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Girl), Mon Amie, One Night In Heaven, Baby I Love You, Kisses & Tears (My One And Only), Rainy Friday, Lady Blue, Love Really Hurts Without You, Blue Moon, Dance The Night Away
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка

Второй альбом Bad Boys Blue "Heartbeat", впервые выпущенный в 1986 году, добавил в творческий багаж группы еще пару международных хитов "Kisses And Tears" и "I Wanna Hear Your Heartbeat". В СССР главная тема пластинки так вдохновила молодого Олега Газманова, что он без зазрения совести взял и использовал проигрыш песни для своего хита "Эскадрон", с которым добился успеха на эстраде.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801793]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Heart Beat
Жанр
Диско
Трек-лист
I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Girl), Mon Amie, One Night In Heaven, Baby I Love You, Kisses & Tears (My One And Only), Rainy Friday, Lady Blue, Love Really Hurts Without You, Blue Moon, Dance The Night Away
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Второй альбом Bad Boys Blue "Heartbeat", впервые выпущенный в 1986 году, добавил в творческий багаж группы еще пару международных хитов "Kisses And Tears" и "I Wanna Hear Your Heartbeat". В СССР главная тема пластинки так вдохновила молодого Олега Газманова, что он без зазрения совести взял и использовал проигрыш песни для своего хита "Эскадрон", с которым добился успеха на эстраде.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Bad Boys Blue - Heart Beat (2nd) (Blue) (4680068801793) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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