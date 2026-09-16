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Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Game of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705769
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Game of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Queen Of Hearts, Jungle In My Heart, I Don't Know Her Name, Jenny, Come Home, Chains Of Love, How I Need You, I Need A Woman, I Don't Wanna Lose You, Your Believer, Queen Of Hearts (Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка

Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Шестой студийный альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, изначально вышедший в 1990 году. Диск содержит три хита группы - «How I Need You», «Queen Of Hearts» и «Jungle In My Heart». Переиздание на голубом виниле 2022 года.

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Game of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Queen Of Hearts, Jungle In My Heart, I Don't Know Her Name, Jenny, Come Home, Chains Of Love, How I Need You, I Need A Woman, I Don't Wanna Lose You, Your Believer, Queen Of Hearts (Remix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США. Шестой студийный альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, изначально вышедший в 1990 году. Диск содержит три хита группы - «How I Need You», «Queen Of Hearts» и «Jungle In My Heart». Переиздание на голубом виниле 2022 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Bad Boys Blue - Game of Love (6th) (Blue) (4680068802219) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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