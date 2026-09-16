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Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка

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Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 1
Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 2
Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 3
Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 4
Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 5
Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 6
Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 7
Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Halo Effect
Альбом (сингл)
March Of The Unheard
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 1
  • Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 2
  • Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 3
  • Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 4
  • Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 5
  • Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 6
  • Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 7
  • Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629687571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Halo Effect
Альбом (сингл)
March Of The Unheard
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629687571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Halo Effect
Альбом (сингл)
March Of The Unheard
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Halo Effect - March Of The Unheard (Crystal Clear) (4065629687571) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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