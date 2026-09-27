Top.Mail.Ru
Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка - фото 1
Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Inside Story
Жанр
Jazz
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка - фото 1
  • Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262026124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Inside Story
Жанр
Jazz
Трек-лист
Magic Sam, For The One I Love, North Carolina, Theres No One Else, The Inside Story Need Somebody, Far Away, Tee Time For Eric
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка

The Inside Story - альбом американского гитариста Роббена Форда, вышедший в 1979 году. Роббен Ли Форд (год рождения 1951) - американский блюзовый, джазовый и рок гитарист. Он участвовал в таких джазовых коллективах, как L.A. Express и Yellowjackets, работал такими знаменитыми музыкантами, как Майлз Дэвис, Джони Митчел, Джордж Харрисон и другими. Имя Роббена Форда включено в список 100 Величайших гитаристов 20 века по версии журнала Musician.

Отзывы о товаре Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262026124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Inside Story
Жанр
Jazz
Трек-лист
Magic Sam, For The One I Love, North Carolina, Theres No One Else, The Inside Story Need Somebody, Far Away, Tee Time For Eric
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Inside Story - альбом американского гитариста Роббена Форда, вышедший в 1979 году. Роббен Ли Форд (год рождения 1951) - американский блюзовый, джазовый и рок гитарист. Он участвовал в таких джазовых коллективах, как L.A. Express и Yellowjackets, работал такими знаменитыми музыкантами, как Майлз Дэвис, Джони Митчел, Джордж Харрисон и другими. Имя Роббена Форда включено в список 100 Величайших гитаристов 20 века по версии журнала Musician.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robben Ford - Inside Story (Gold) (8719262026124) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...