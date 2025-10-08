Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка
Переиздание второго сольного альбома легендарного гитариста Black Sabbath Тони Айомми, первоначально выпущенного в 2005 году. В альбоме также присутствуют вокал и бас-гитара бывшего фронтмена Sabbath Гленна Хьюза. Этот релиз включает 3 бонус-трека. Издание на цветном виниле.. Тони Айомми был одним из основателей основополагающей хэви-метал группы Black Sabbath и был гитаристом, руководителем группы, главным композитором и единственным постоянным участником на протяжении более пяти десятилетий. Он считается одним из первопроходцев и пионеров хэви-метал музыки и вдохновил множество поджанров металла. Он широко известен как один из величайших рок-гитаристов всех времен. Айомми завоевал ряд наград. Среди них Q Awards, Kerrang! Awards и три премии Грэмми, которые он получил как участник Black Sabbath.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Упаковка надёжная. Картон внешнего конверта достаточно толстый, полиграфия на внешнем и внутренних конвертах отличная. Масса дисков тяжелая, ровная и тихая, красивого прозрачно-чернильного синего цвета. Фонограмма отличная - широкая частотная палитра, звук детальный, громкость правильная.
Недостатки:
Если придираться, - то это тонковатая мелованная бумага полиграфических внутренних конвертов, которые еще и без антистатических вставок. Пришлось вставить свои.
Комментарий:
Альбом оказался интереснее, чем я ожидал. Качество выпуска по всем пунктам довольно высокое. Рекомендую всем почитателям жанра, Иоми и Глена!
Достоинства:
Издание на цветном виниле.
Недостатки:
НЕт
Комментарий:
Качественный двойной цветной винил, полиграфия достойная.
Музыкальная составляющая на высоком уровне. Глен Хьюз здесь неплохо вписывается, Иомми просто великолепен.
Рекомендую по доступной цене в Котофото
Отзывы о товаре Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка
Достоинства:
Упаковка надёжная. Картон внешнего конверта достаточно толстый, полиграфия на внешнем и внутренних конвертах отличная. Масса дисков тяжелая, ровная и тихая, красивого прозрачно-чернильного синего цвета. Фонограмма отличная - широкая частотная палитра, звук детальный, громкость правильная.
Недостатки:
Если придираться, - то это тонковатая мелованная бумага полиграфических внутренних конвертов, которые еще и без антистатических вставок. Пришлось вставить свои.
Комментарий:
Альбом оказался интереснее, чем я ожидал. Качество выпуска по всем пунктам довольно высокое. Рекомендую всем почитателям жанра, Иоми и Глена!
Достоинства:
Издание на цветном виниле.
Недостатки:
НЕт
Комментарий:
Качественный двойной цветной винил, полиграфия достойная.
Музыкальная составляющая на высоком уровне. Глен Хьюз здесь неплохо вписывается, Иомми просто великолепен.
Рекомендую по доступной цене в Котофото