Symphony Orchestra - Handel - Fireworks Music, Water Music (5711053021618) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Fireworks Music, Water Music
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705686
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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Fireworks Music, Water Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Music for the Royal Fireworks in D Major, HWV 351. Overture, Bourr?e, La Paix - Largo alla siciliana, La R?jouissance - Allegro, Minuet I Minuet II, Water Music Suite No. 1 in F Major, HWV 348. Overture, Air, Bouree, Hornpipe, Water Music Suite No. 2 in D Major, HWV 349. Overture - Allegro, Alla Hornpipe, Minuet, Lentement, Bourr?e
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300
Описание товара Symphony Orchestra - Handel - Fireworks Music, Water Music (5711053021618) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Music for the Royal Fireworks in D Major, HWV 351. Overture, Bourr?e, La Paix - Largo alla siciliana, La R?jouissance - Allegro, Minuet I Minuet II, Water Music Suite No. 1 in F Major, HWV 348. Overture, Air, Bouree, Hornpipe, Water Music Suite No. 2 in D Major, HWV 349. Overture - Allegro, Alla Hornpipe, Minuet, Lentement, Bourr?e
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Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Fireworks Music, Water Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Music for the Royal Fireworks in D Major, HWV 351. Overture, Bourr?e, La Paix - Largo alla siciliana, La R?jouissance - Allegro, Minuet I Minuet II, Water Music Suite No. 1 in F Major, HWV 348. Overture, Air, Bouree, Hornpipe, Water Music Suite No. 2 in D Major, HWV 349. Overture - Allegro, Alla Hornpipe, Minuet, Lentement, Bourr?e
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Music for the Royal Fireworks in D Major, HWV 351. Overture, Bourr?e, La Paix - Largo alla siciliana, La R?jouissance - Allegro, Minuet I Minuet II, Water Music Suite No. 1 in F Major, HWV 348. Overture, Air, Bouree, Hornpipe, Water Music Suite No. 2 in D Major, HWV 349. Overture - Allegro, Alla Hornpipe, Minuet, Lentement, Bourr?e
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