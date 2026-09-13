Top.Mail.Ru
Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 1
Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 2
Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 3
Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 4
Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jasmine.4.T
Альбом (сингл)
You Are The Morning
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 1
  • Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 2
  • Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 3
  • Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 4
  • Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705674
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saddest Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saddest Factory
Barcode
[0674012927640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jasmine.4.T
Альбом (сингл)
You Are The Morning
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Kitchen, Skin On Skin, Highfield, Breaking In Reverse, You Are The Morning Best Friends House, Guy Fawkes Tesco Dissociation, Tall Girl, Shoes, Roan, Elephant, Transition, Woman
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка

Альбом был спродюсирован Джулиеном Бейкером, Фиби Бриджерс и Люси Дакус и впервые выпущен в Великобритании на лейбле Saddest Factory Records. Жасмин и ее группа отправились в Лос-Анджелес для записи в Sound City Studios. Запись заняла 12 дней и была очень совместным и эмоциональным процессом. Поскольку Жасмин считает свои песни текучими и постоянно меняющимися, записи несут в себе этот свободный и спонтанный дух. jasmine.4.t поддерживается транс-группой, Феникс Русиаманис играет на фортепиано и струнных, Иден ОБрайен - на барабанах, а Эмили Эбботт - на басу. Голос Жасмин и ее авторство занимают центральное место в альбоме, который также включает в себя большое количество голосов. В припеве песни Best Friends House участвуют ее коллеги по группе Джулиан Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус (девочки и мальчики), а также Клауд, Бекка Манкари и E.R. Fightmaster, которые подписаны на Saddest Factory Records. Песня передает дух сотрудничества при создании альбома. В заключительном треке Woman ее поддерживает Trans Chorus of Los Angeles, межпоколенческая группа транс-певцов, которые, как и Жасмин, используют свой голос как источник общей силы. Песня эволюционирует от сольного исполнения к полному групповому катарсису. Все это время Жасмин невозмутимо поет о силе познания себя в своей сути: Я женщина в своей душе. При написании песни You Are The Morning использовались темные моменты, чтобы рассказать историю. В окружении друзей процесс записи был наполнен светом. Своими выступлениями, активизмом и артистизмом Жасмин.4.t открывает новую эру.

Отзывы о товаре Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Saddest Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saddest Factory
Barcode
[0674012927640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jasmine.4.T
Альбом (сингл)
You Are The Morning
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Kitchen, Skin On Skin, Highfield, Breaking In Reverse, You Are The Morning Best Friends House, Guy Fawkes Tesco Dissociation, Tall Girl, Shoes, Roan, Elephant, Transition, Woman
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом был спродюсирован Джулиеном Бейкером, Фиби Бриджерс и Люси Дакус и впервые выпущен в Великобритании на лейбле Saddest Factory Records. Жасмин и ее группа отправились в Лос-Анджелес для записи в Sound City Studios. Запись заняла 12 дней и была очень совместным и эмоциональным процессом. Поскольку Жасмин считает свои песни текучими и постоянно меняющимися, записи несут в себе этот свободный и спонтанный дух. jasmine.4.t поддерживается транс-группой, Феникс Русиаманис играет на фортепиано и струнных, Иден ОБрайен - на барабанах, а Эмили Эбботт - на басу. Голос Жасмин и ее авторство занимают центральное место в альбоме, который также включает в себя большое количество голосов. В припеве песни Best Friends House участвуют ее коллеги по группе Джулиан Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус (девочки и мальчики), а также Клауд, Бекка Манкари и E.R. Fightmaster, которые подписаны на Saddest Factory Records. Песня передает дух сотрудничества при создании альбома. В заключительном треке Woman ее поддерживает Trans Chorus of Los Angeles, межпоколенческая группа транс-певцов, которые, как и Жасмин, используют свой голос как источник общей силы. Песня эволюционирует от сольного исполнения к полному групповому катарсису. Все это время Жасмин невозмутимо поет о силе познания себя в своей сути: Я женщина в своей душе. При написании песни You Are The Morning использовались темные моменты, чтобы рассказать историю. В окружении друзей процесс записи был наполнен светом. Своими выступлениями, активизмом и артистизмом Жасмин.4.t открывает новую эру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...