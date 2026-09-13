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Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка

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Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка - фото 1
Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка - фото 2
Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Philip Glass: Piano Works
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка - фото 1
  • Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка - фото 2
  • Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705660
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948667024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Philip Glass: Piano Works
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Opening, No. 6, No. 3, Opening, No. 5, No. 13, No. 14, No. 5, No. 9, No. 15, No. 18, No. 9, No. 2, No. 20, No. 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis

Отзывы о товаре Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948667024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
Philip Glass: Piano Works
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Opening, No. 6, No. 3, Opening, No. 5, No. 13, No. 14, No. 5, No. 9, No. 15, No. 18, No. 9, No. 2, No. 20, No. 2
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vikingur Olafsson - Philip Glass: Piano Works (Chrystal Clear) (0028948667024) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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