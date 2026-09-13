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Пылесос Bosch BGL8POW2 Serie 2 ProPower с мешком для сбора пыли, 650 Вт, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Bosch BGL8POW2 Serie 2 ProPower с мешком для сбора пыли, 650 Вт, черный

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Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 1
Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 2
Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 3
Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 4
Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 5
Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 6
Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 1
  • Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 2
  • Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 3
  • Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 4
  • Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 5
  • Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 6
  • Пылесос Bosch BGL8POW2 с мешком для сбора пыли, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705613
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х41х37
Вес, кг.
10.1

Описание товара Пылесос Bosch BGL8POW2 Serie 2 ProPower с мешком для сбора пыли, 650 Вт, черный

Пылесос Bosch BGL8POW2 — мощный и стильный помощник для сухой уборки с потребляемой мощностью 650 Вт. Оснащён мешком объёмом 5 л и моющимся HEPA-фильтром, который эффективно задерживает мелкую пыль, создавая чистый и здоровый воздух. Телескопическая труба и разнообразные насадки позволяют легко очищать разные поверхности. Радиус действия 15 м и четыре подвижных ролика обеспечивают удобство и манёвренность в работе

Отзывы о товаре Пылесос Bosch BGL8POW2 Serie 2 ProPower с мешком для сбора пыли, 650 Вт, черный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BGL8POW2 — мощный и стильный помощник для сухой уборки с потребляемой мощностью 650 Вт. Оснащён мешком объёмом 5 л и моющимся HEPA-фильтром, который эффективно задерживает мелкую пыль, создавая чистый и здоровый воздух. Телескопическая труба и разнообразные насадки позволяют легко очищать разные поверхности. Радиус действия 15 м и четыре подвижных ролика обеспечивают удобство и манёвренность в работе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Bosch BGL8POW2 Serie 2 ProPower с мешком для сбора пыли, 650 Вт, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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