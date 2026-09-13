Ноутбук Ноутбук 14" IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Ноутбук 14" IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Acer с чётким экраном 2160x1440 отлично подойдёт для путешествий и работы в дороге. Мощные 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяют запускать несколько программ одновременно без малейших задержек, а современный SSD обеспечивает быструю загрузку и мгновенный отклик системы. Встроенная видеокарта оптимальна для деловых задач и просмотра мультимедийного контента. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5, поэтому справляется даже со сложными офисными и учебными задачами. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавное отображение изображения, а свежая Windows 11 Home делает работу ещё комфортнее.
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Отзывы о товаре Ноутбук Ноутбук 14" IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061)