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Ноутбук Ноутбук 14" IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Ноутбук 14" IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061)

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Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 1
Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 2
Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 3
Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 4
Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 5
Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 6
Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gadget E10 ETBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 1
  • Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 2
  • Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 3
  • Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 4
  • Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 5
  • Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 6
  • Ноутбук Ноутбук 14&quot; IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705563
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Gadget E10 ETBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х2
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Ноутбук 14" IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Acer с чётким экраном 2160x1440 отлично подойдёт для путешествий и работы в дороге. Мощные 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяют запускать несколько программ одновременно без малейших задержек, а современный SSD обеспечивает быструю загрузку и мгновенный отклик системы. Встроенная видеокарта оптимальна для деловых задач и просмотра мультимедийного контента. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5, поэтому справляется даже со сложными офисными и учебными задачами. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавное отображение изображения, а свежая Windows 11 Home делает работу ещё комфортнее.

Отзывы о товаре Ноутбук Ноутбук 14" IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Gadget E10 ETBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Acer с чётким экраном 2160x1440 отлично подойдёт для путешествий и работы в дороге. Мощные 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяют запускать несколько программ одновременно без малейших задержек, а современный SSD обеспечивает быструю загрузку и мгновенный отклик системы. Встроенная видеокарта оптимальна для деловых задач и просмотра мультимедийного контента. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5, поэтому справляется даже со сложными офисными и учебными задачами. Частота обновления экрана 60 Гц гарантирует плавное отображение изображения, а свежая Windows 11 Home делает работу ещё комфортнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Ноутбук 14" IPS 2.2k ACER Gadget E10 ETBook silver (Core i5 12450H/16Gb/512Gb SSD/VGA int/W11) (6935768757061) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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