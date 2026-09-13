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Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008

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Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 10
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 11
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 11
  • Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705561
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х7
Вес, кг.
7.4

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008

Компактный ноутбук Acer Aspire Go поставляется без предустановленной операционной системы. Экран 14 дюймов имеет матовое покрытие, которое препятствует образованию бликов. Это гарантия удобства во время работы и просмотра видеоматериалов. Есть режим защиты зрения, что помогает избежать усталости глаз от многочасовой работы. Техника может использоваться для повседневных офисных задач и учебы. Графический процессор AMD Radeon подходит для запуска современных игр. Для корректной работы рекомендуется снизить настройки графики до среднего или низкого уровня.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Acer Aspire Go поставляется без предустановленной операционной системы. Экран 14 дюймов имеет матовое покрытие, которое препятствует образованию бликов. Это гарантия удобства во время работы и просмотра видеоматериалов. Есть режим защиты зрения, что помогает избежать усталости глаз от многочасовой работы. Техника может использоваться для повседневных офисных задач и учебы. Графический процессор AMD Radeon подходит для запуска современных игр. Для корректной работы рекомендуется снизить настройки графики до среднего или низкого уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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