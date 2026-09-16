Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор меток-ориентиров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 705535
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х7х2
Вес, г.
50
Описание товара Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01
Набор Grinda 8-422367-H26_z01 — 25 ярлыков для рассады и карандаш. Легко установить в почву или подвесить. Пишите сорт, полив — стирайте и корректируйте. Качественный пластик, удобно использовать в саду!
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитМотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, трапециевидный профил...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитМотыжка садовая RACO из нержавеющей стали, с быстрозажимным меха...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКультиватор RACO с бороздовичками, с быстрозажимным механизмом, ...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКорнеудалитель РОСТОК 250 x 45 x 650 мм, деревянная рукоятка, (3...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитМотыга, РОСТОК 39661, с деревянной ручкой, ширина рабочей части ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКорнеудалитель РОСТОК длина 235 мм, углеродистая сталь, металлич...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМотыга-рыхлитель, РОСТОК 39625, с деревянной ручкой, лепесток+3 ...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМотыга-рыхлитель, РОСТОК 39627, с деревянной ручкой, лопатка+3 з...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитМотыга из нержавеющий стали РОСТОК 150х50 мм 421567
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитГрабельки садовые РОСТОК 200 x 62 x 405 мм, 10 витых зубцов, (39...
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитБороздовичок РОСТОК 70 х 65 мм, углеродистая сталь, деревянная р...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПолольник петлеобразный РОСТОК 115х24 мм, 421583
Набор Grinda 8-422367-H26_z01 — 25 ярлыков для рассады и карандаш. Легко установить в почву или подвесить. Пишите сорт, полив — стирайте и корректируйте. Качественный пластик, удобно использовать в саду!
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01