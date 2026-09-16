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Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01

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Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01 - фото 1
Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор меток-ориентиров
  • Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01 - фото 1
  • Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Набор меток-ориентиров
Размеры в упаковке, см
16х7х2
Вес, г.
50

Описание товара Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01

Набор Grinda 8-422367-H26_z01 — 25 ярлыков для рассады и карандаш. Легко установить в почву или подвесить. Пишите сорт, полив — стирайте и корректируйте. Качественный пластик, удобно использовать в саду!

Отзывы о товаре Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Набор меток-ориентиров
Описание
Набор Grinda 8-422367-H26_z01 — 25 ярлыков для рассады и карандаш. Легко установить в почву или подвесить. Пишите сорт, полив — стирайте и корректируйте. Качественный пластик, удобно использовать в саду!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор меток-ориентиров с карандашом (125 мм; 25 шт.) Grinda 8-422367-H26_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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