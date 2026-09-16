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Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Moment Of Truth, That Way, Youve Changed, It (Lets Fall In Love), Bye Bye Blackbird Alfie, In A Mellow Tone, 3: AM, Mack The Knife

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Moment Of Truth, That Way, Youve Changed, It (Lets Fall In Love), Bye Bye Blackbird Alfie, In A Mellow Tone, 3: AM, Mack The Knife
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald - The Moment Of Truth: Ella At The Coliseum (0602475454267) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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