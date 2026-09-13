Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка
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Описание товара Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка
Bill Henderson with the Oscar Peterson Trio — альбом джазового певца Билла Хендерсона 1963 года, записанный при участии трио Оскара Питерсона.. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit.. Среди не очень многочисленных записей певца из Чикаго Билла Хендерсона (1926-2016) этот альбом, выпущенный в 1963 году на лейбле Verve, выделяется на фоне остальных. При прекрасной поддержке Oscar Peterson Trio Хендерсон показывает здесь, почему его считали одним из лучших джазовых певцов своего поколения до того, как он уехал в Лос-Анджелес и в основном занялся актерской карьерой в кино и на телевидении.
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